Connaissez-vous la « Chin bangs », cette frange qui ajoute du mouvement à votre coiffure ? 

Si vous n’avez pas encore craqué pour la « chin bangs » cet été, rassurez-vous, il est toujours temps de le faire si le cœur vous en dit car c’est LA tendance coiffure du moment.

Tantôt droite, effilochée, très courte ou encore rideau, la frange sait se métamorphoser en fonction des tendances et des saisons pour toujours rester dans l’air du temps. Encadrant le visage, cette dernière change une fois de plus de look et devient plus longue, plus légère et plus en mouvement. Elle porte aujourd’hui le nom de « chin bangs », soit en français une « frange qui débute au niveau du menton ». Mais d’où vient cette tendance et surtout comment l’adopter et la mettre en plis ? On vous explique tout.

La coupe « the Rachel », l’inspiration principale à l’origine du retour de la « chin bangs »

Que ce soit à travers la mode ou la beauté, les tendances se tournent maintenant vers la fin des années 90 et le début des années 2000 afin de prendre un grand bol d’inspiration. Résultat ? Les vêtements, accessoires, mises en beauté et coupes de cheveux d’il y a plus de 20 ans reviennent, repensés et surtout adaptés à l’esthétique d’aujourd’hui. Vous vous souvenez de la coupe de Rachel Green dans Friends (celle dont on parle souvent en ce moment) ? Eh bien une fois de plus, elle se retrouve en tête des principales inspirations coiffures qui ont mené à remettre sur le devant de la scène la « Chin bangs ».

Étonnant ? Pas vraiment, car la particularité de la coupe portée par Jennifer Aniston, c’est qu’elle mise sur un dégradé marqué sur le devant, un résultat étrangement proche de la fameuse frange du moment, vous ne trouvez pas ?

Comment coiffer une Chin bangs ?

Ça semble étonnant, puisqu’on dirait que cette frange a un mouvement très défini, mais il n’est pas toujours nécessaire de la mettre en plis. Les experts, interrogés par Glamour Uk, préconisent d’ailleurs d’adopter la technique du « wash-and-go » qui consiste très simplement à se laver les cheveux et à partir sans avoir à se coiffer. En revanche, si vous souhaitez lui donner plus de mouvement, l’arrondir ou simplement l’orienter vers l’intérieur ou vers l’extérieur de votre visage, dans ce cas, vous pouvez vous munir d’une brosse ronde et d’un sèche-cheveux. Il vous suffira juste ensuite d’enrouler votre mèche dans la brosse et de l’étirer vers le côté de votre choix tout en la séchant. En 1 minute chrono, le tour est joué et vous êtes coiffée pour la journée.

Ça vous fait envie ? Voilà quelques inspirations qui pourraient vous donner envie de passer le pas…

Nos inspirations

Crédits de l’image de une : @livnoelle_hair.