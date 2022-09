Les blanchiments dentaires passent sous la loupe de 60 millions de consommateurs, et le résultat n’est pas brillant.

Depuis plusieurs années, les sites proposant des traitements rendant les dents plus blanches que blanches pullulent sur le net. Leur créneau ? Proposer des kits spécialisés comprenant des gouttières, accompagnées ou déjà imbibées d’un gel blanchisseur au peroxyde d’hydrogène ou de carbamide et (souvent) d’une lampe à lumière bleue. Si de nombreux influenceurs en ont beaucoup fait l’éloge, boostant les ventes de ces kits à travers le monde, le magazine 60 millions de consommateurs s’avère beaucoup moins emballé par le concept. On vous explique.

Des produits à la concentration d’actif trop élevée

D’après 60 millions de consommateurs, il serait très facile « de se procurer en ligne un produit contenant des doses de peroxyde d’hydrogène ou de carbamide […] bien au-dessus des normes légales. » Il faut savoir qu’en Europe, tous les kits de blanchiment dentaire disposant d’une dose supérieure à 6% sont interdits. Malgré un travail accru de la Répression des fraudes pour élaguer le nombre de propositions sur internet, il reste quand même possible, et facile, de se procurer ce type de produits offrant des résultats rapides mais malheureusement pas sans danger. D’après le docteur Martine Zisserman, chirurgienne-dentiste spécialisée dans l’esthétique du sourire interviewée par le magazine :

« Plus l’éclaircissement se fait sur la durée et plus il est doux et pérenne. Mais attention aux promesses d’éclaircissement en quelques minutes de certains bars à sourire. Ils appliquent en réalité de l’acide phosphorique, le produit que nous utilisons pour coller les composites en cabinet. »

Mais alors, quelle est la dose préconisée ? Eh bien pour le carbamide elle est de 0,3% (de 0,1 à 6% pour les dentistes). En revanche, pour le peroxyde d’hydrogène, elle doit descendre sous la barre des 0,1%. Les dentistes, eux, ont le droit d’aller jusqu’à 16%.

Des dérives marketing

Au-delà d’un problème de dosage, 60 millions de consommateurs met l’accent sur un petit accessoire qui est souvent inclus dans les kits de blanchiment : la lampe LED à lumière bleue. Selon les différentes marques qui la proposent, cette dernière permettrait d’augmenter la vitesse de réaction aux actifs utilisés dans le blanchiment. Petit problème : ce ne serait que du marketing basé simplement sur le fait que des dents qui sèchent vite, ont tendance à paraître plus blanches. La lumière servirait donc uniquement à déshydrater les dents, un processus réversible dès que vous appliquez un peu de salive sur celles-ci.

Le Docteur Éric Bonnet explique à 60 millions de consommateurs :

« Il y a eu un consensus européen sur le sujet, qui a conclu à l’inutilité totale de ces lampes dans le cadre du blanchiment. Il s’agit d’un artifice marketing. »

Nous voilà fixés.

Des outils parfois dangereux

Qu’elles soient déjà imbibées de produits permettant de blanchir les dents ou que vous deviez déposer vous-même le gel (souvent grâce à une sorte de seringue), le principe reste le même : en portant les gouttières pendant un certain temps, vos dents vont blanchir.

Sauf que la différence entre les gouttières proposées par les dentistes (qui font pour la plupart un moule de votre dentition au préalable) et celles vendues dans des kits pré-emballés, c’est que ces dernières ne sont pas faites sur-mesure. Problème insignifiant pourrait-on penser, et pourtant ! Lorsque la gouttière n’est pas faite en fonction de vos mesures, elle peut être mal ajustée, entrainant un débordement du gel. Ce dernier atteindra donc les gencives, ce qui peut entraîner des brûlures douloureuses et des rétractations…

Bref, vous l’aurez compris, si l’envie de vous faire un blanchiment dentaire se fait sentir, Il vaut mieux vous rendre chez votre dentiste et en discuter avec lui directement. Il pourra faire une empreinte de vos dents afin de créer une gouttière adaptée à votre dentition et mettre en place un traitement fait pour vous. Certes ce processus est plus couteux, mais il reste sûr et encadré.

Crédits de l’image de une : @Candid