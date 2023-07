Crème de jour avec filtre UV : voici pourquoi c’est une mauvaise idée selon 60 Millions de consommateurs 

Les laboratoires cosmétiques sont de plus en plus nombreux à proposer des crèmes de jours disposant d’un filtre UV. Mais est-ce que ces formules sont aussi efficaces qu’on le pense pour lutter contre les UVA et UVB ?

Que ce soit pour gagner du temps ou simplement pour ne pas zapper l’étape de la protection solaire… Les crèmes de jour avec filtre UV ont rencontré un franc succès commercial. Mais fonctionnent-elles aussi bien qu’on semble le croire ? D’après le magazine 60 Millions de consommateurs, il semblerait que non. Et voici pourquoi.

Un dose de protection solaire trop peu importante pour être efficace

Pour que le filtre UV puisse montrer son efficacité, il faudrait appliquer une dose assez importante de crème de jour. En moyenne, 2 mg par centimètre carré de peau est recommandé pour couvrir l’intégralité des besoins de l’épiderme. Cette dose est assez élevée et peut créer un alourdissement, de l’inconfort et de la brillance.

Si vous appliquez la même crème le jour et la nuit, 60 Millions De Consommateurs prévient :

« Les crèmes de jour contiennent souvent plusieurs filtres dont certains sont soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens (ethylhexyl salicylate, ethylhexyl méthoxycinnamate, homosalate). Y être exposé jour et nuit représente un risque sans aucun bénéfice. Autant s’en passer ! »

De plus, certains filtres solaires peuvent être occlusifs. Il n’est donc pas recommandé de les utiliser la nuit, moment où le renouvellement cellulaire est optimal.

Un renouvellement pas toujours respecté

Un filtre solaire doit être renouvelé toutes les deux heures afin de protéger correctement la peau contre les agressions provenant des rayons du soleil. Une règle qui doit être respectée peu importe le format de crème solaire appliquée sur la peau. Or, la crème avec SPF est souvent utilisée le matin et peut également l’être le soir. Résultat ? L’épiderme passe une journée entière sans être paré contre les UVA et UVB…

Mais alors que faire ?

Si vous êtes une adepte de crème de jour avec SPF (il faut avouer qu’elles sont quand même bien pratiques), vous pouvez l’utiliser sans problème en respectant les doses recommandées tout en complétant ses effets avec une crème solaire à appliquer toutes les deux heures. De cette façon, vous serez correctement protégée toute la journée.

Le soir en revanche, misez plutôt sur un soin de nuit sans protection solaire qui sera bien plus efficace pour booster les mécanismes naturels de la peau pendant votre sommeil.

La messe est dite !

