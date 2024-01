Hygiène intime : 3 gestes à bannir de votre routine selon 60 millions de consommateurs

La flore vaginale est particulièrement fragile et peut très vite se déséquilibrer lorsqu’on pratique des gestes qui ne sont pas adaptés à ses besoins. 60 millions de consommateurs en a listé 3.

Prendre soin de sa vulve n’est pas toujours très simple. Préjugés, mauvaises pratiques, conseils non avisés ou non personnalisés… Il peut y avoir des tas de raisons qui nous amènent à mettre en place des gestes qui desservent la santé intime. Dans un hors-série Alimentation et Santé consacré à la santé des femmes plus spécifiquement, la revue 60 millions de consommateurs a établi, en compagnie de gynécologues, quelles sont les 3 mauvaises habitudes qui peuvent être la source de nombreux problèmes intimes.

La douche vaginale

« Le vagin, c’est comme un four à pyrolyse, c’est autonettoyant », explique la gynécologue docteur Odile Bagot à 60 millions de consommateurs. Pourtant, encore trop de monde essaie de se nettoyer l’intérieur du vagin. Soit en projetant le jet de douche soit en utilisant un savon (intime ou non) à cet endroit. Dans les deux cas, cette pratique n’est pas recommandée car elle a tendance à déséquilibrer la flore bactérienne et à engendrer mycoses et infections. En réalité, le vagin se nettoie de lui-même et sait éliminer les (mauvaises) bactéries sans avoir besoin d’aucune intervention de notre part.

Le gant de toilette

Le gant de toilette semble être une bonne alternative pour faire sa toilette intime, mais il n’en n’est rien. Et pour cause, il représente l’environnement idéal (chaud et humide) pour le développement des bactérie, notamment celle de e-coli, naturellement présent dans les selles.

L’excès d’hygiène

Se laver matin et soir, c’est bien, mais prendre de nombreuses douches intimes dans la journée, ça n’est pas nécessaire et surtout pas recommandé par les professionnels. Une fois de plus, cet excès d’hygiène pourrait nuire à la flore intime, qui n’a pas besoin d’être au contact de l’eau et du savon plus de 2 fois par jour.

Les déodorants, lingettes et nettoyants intimes : on en pense quoi ?

60 millions de consommateurs s’est également intéressé à trois produits couramment utilisés pour la toilette intime : les déodorants, les nettoyants et les lingettes.

Dans un premier temps, la revue s’attarde sur les nettoyants qui n’ont, à ce jour, pas été soumis à des études concrètes (mise à part celles des laboratoires pharmaceutiques) afin d’établir s’ils sont – ou non – meilleurs pour la toilette intime qu’un savon au pH neutre par exemple. En réalité, nombreux de ces soins sont parfumés, ce qui peut représenter un problème selon Jen Gunter, médecin gynécologue canado-américaine, spécialiste de santé féminine. Elle explique :

« De nombreux soins ‘féminins’ sont parfumés, même ceux pour ‘peaux sensibles’. Or, les parfums sont une cause bien connue d’irritations et d’allergies. »

Si les experts ne sont pas contre l’utilisation de lingettes intimes, ils préfèrent prévenir qu’elles ne sont absolument pas écologiques et nécessaires. Seul un « dépannage au cours d’un voyage » peut éventuellement justifier leur utilisation mais elles ne sont sûrement pas à adopter au quotidien.

Quant aux parfums et déodorants intimes… Vous vous en doutez, ils sont bien évidemment à proscrire car ils ne font qu’augmenter les risques d’infections diverses.

Rappelons qu’il est tout à fait normal qu’une vulve sente la vulve et qu’y ajouter du parfum pourrait engendrer de forts déséquilibres. La messe est dite !

