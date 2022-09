La tendance vernis marron glacé nous rappelle que l’automne est proche

Bye-bye manucures d’été aux teintes vivifiantes ! Pour la rentrée, la tendance est aux nuances chaudes de marron chocolat, de tabac et de brun noisette.

Si la saison des vendanges et des brioches à la cannelle ne commence officiellement que le 23 septembre prochain, les tendances beauté du moment nous plongent déjà en automne. Pour les ongles, adieu nail-art tournesol et vernis à ongles vert Bottega adorés cet été ! En cette rentrée, c’est le marron et toutes ses déclinaisons qui sont à l’honneur.

Découvrez nos inspirations préférées pour adopter la tendance manucure marron glacé avant la fin de l’été.

Nos inspirations pour une manucure marron glacé

Le shopping de vernis à ongles marron glacé

Retrouvez le vernis à ongles Expressie teinte « Cold Brew Crew » , 7,10€ pour 10 ml

Retrouvez le vernis à ongles teinte « Marron glacé » de Mavala, 4,99€ pour 5 ml

Retrouvez le vernis à ongles teinte « Delphine » de 1944, 14,50€

Retrouvez le vernis à ongles teinte « Mud » de Nocibé, 3,95€

Retrouvez le vernis à ongles teinte « Impulsion » de Chanel, 28€

Crédit photo image de Une : @nailsbyyentx