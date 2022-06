Le vert Bottega est notre nouvelle lubie pour une manucure estivale

Originale et pleine de peps, la tendance vernis à ongles vert Bottega s’invite sur nos mains pour un look qui sent bon les vacances.

Entre le grand retour du nail-art papillon et de la manucure arc-en-ciel de nos années lycées, mais aussi grâce à l’essor de certains styles comme la micro french ou encore les accent nails, les fans de vernis à ongles ont de quoi se faire plaisir à l’approche des vacances d’été. Parmi les couleurs tendance chères à la période estivale, on retrouve évidemment les pastel et, totalement à l’opposé, les néons qui, selon les envies, apportent délicatesse ou énergie vivifiante à nos saluts princiers.

Le vert Bottega, dont le nom est une référence au vert iconique de la maison de luxe italienne Bottega Veneta, fait partie de cette seconde catégorie de teintes qui accrochent la rétine et mettent de bonne humeur. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est très facile à adopter !

Nos inspirations pour une manucure vert Bottega

Le vert Bottega se porte de 1001 façons : en aplat, façon french manucure ou encore en accent nail, il s’adapte à toutes les envies et à tous les goûts. Pour un style résolument couture, on opte pour une laque opaque bien brillante, et pour un look plus festif, on se laisse tenter par une texture irisée ou pailletée. L’important, comme toujours en beauté, c’est de se faire plaisir !

Le shopping de vernis à ongles vert Bottega

Retrouvez le Vernis à ongles Make Rainbows d’OPI, 16€ pour 15 ml

Retrouvez le Vernis à ongles Melinda Green de Gucci, 29,90€ pour 10 ml

Retrouvez le Vernis à ongles Feelin’ just lime d’Essie, 9,90€ pour 13,5ml

Retrouvez le Vernis à ongles Funky Giada de Layla Cosmetics, 5,90€ pour

Retrouvez le Vernis à ongles Electric Green de Mavala, 5,40€ pour 5 ml

Crédit photo image de une : @you.zushinail