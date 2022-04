La manucure arc-en-ciel est la tendance régressive du moment

Garantie antidéprime, la manucure arc-en-ciel est la tendance qu’on va adorer porter ce printemps.

Qui ne s’est jamais amusé, dans ses jeunes années, à peindre ses ongles avec les tubes de gouache de l’école ? Déjà adoptée par les nostalgiques les plus pointues, la tendance manucure arc-en-ciel a de grandes chances de vous rappeler de bons souvenirs, tout en permettant de laisser s’exprimer votre créativité.

La manucure arc-en-ciel, une tendance déclinable à l’infini

En fonction de son talent pour le nail-art et de ses goûts, il y a 1001 façons de s’approprier la tendance manucure arc-en-ciel et de jouer avec les couleurs — pastel comme plus franches — mais aussi avec les motifs. The sky in the limit.

Le shopping de vernis à ongles pour une manucure arc-en-ciel

Retrouvez le Vernis à ongles Play the Palette teinte « N00Berry » d’OPI, 16€

Retrouvez le Vernis à ongles teinte « Marcia Cobalt » de Gucci, 29,90€

Retrouvez le vernis Smart Nail Lacquer teinte « Lawn Green » de Kiko, 2,50€

Retrouvez le Vernis à ongles crème teinte « Lemon Drop » de Mavala, 4,90€

Retrouvez le Vernis à ongles teinte « Impulsive » de Clever Beauty, 17,90€

Retrouvez le Vernis teinte « Grenade » de Orijinal, 15€

