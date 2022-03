Pourquoi la micro French est la tendance manucure minimaliste à essayer ce printemps

À la fois sobre et originale, la micro French permet de donner du peps à ses ongles sans (trop) sortir de sa zone de confort.

Très populaire dans les années 2000, la French Manucure a vécu une longue traversée du désert, jugée has-been et même vulgaire par toute l’inteligencia du monde de la beauté et de la mode pendant de nombreuses années. Mais c’était sans compter sur le retour de l’esthétique Y2K !

En 2022, la French n’a plus rien à voir avec le style faussement naturel de ses débuts : le bord de l’ongle se pare de couleurs et de lignes graphiques très modernes, tandis que le corps revêt une teinte nude parfaitement adaptée à la carnation. La micro French, grande tendance de ce printemps, promet un look minimaliste qui ne manque pas de chic.

Nail-art micro French, la tendance manucure tout en finesse

Le concept de la micro French est simple. Comme l’explique la prothésiste ongulaire Mariela Bosnjak au magazine POPSUGAR, il s’agit « d’un fin ruban de couleur déposé sur l’extrémité des ongles ».

En fonction de ses goûts, on peut rester fidèle au blanc iconique de la French manucure, ou s’amuser avec des couleurs vives comme le jaune, des pastel comme le vert sauge ou le lilas, et même avec des tons métalliques, très tendances pour les beaux jours.

Ce trait de couleur sur une base nude conviendra particulièrement à celles et ceux qui débutent avec le nail-art et/ou qui ne pensent pas pouvoir assumer des designs plus extravagants.

Autre bonne nouvelle : ongle courts comme longs, elle s’adapte à tous les styles !

Micro French : quelques inspirations dénichées sur Instagram

@_thenailloft

@simi.k.t

À lire aussi : Le jaune s’invite sur nos ongles et c’est déjà le printemps dans nos coeurs

Crédit photo image de Une : @simi.k.t.