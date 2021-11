Il y a du nouveau du côté des tendances nail-art ! Et cette fois-ci, on ne va pas vous parler de formes 3D ou de dessins plus vrais que nature mais bien d’une petite trend mignonne que les Américains ont appelé le « tip-and-mix ».

Lorsqu’on a envie de simplicité, ça ne veut pas forcément dire que l’on veut se cantonner à une simple pose de vernis classique et monochrome. On peut aussi avoir envie de sortir légèrement des sentiers battus, en adoptant un petit twist, qui change un peu la donne sans pour autant partir dans l’extravagance.

Ce petit truc en plus, le nail-art « tip-and-mix » nous l’offre sur un plateau d’argent en mélangeant une pose classique qui se traduit par un aplat de couleur sur l’ongle avec une french manucure, jouant sur la subtilité.

Qu’en est-il du choix des nuances ? Eh bien, il ne dépend que de nous, de nos goûts et des aléas des tendances auxquelles on a envie d’adhérer ! Et il en est de même concernant le jeu d’alternance entre ces deux techniques qui se construit à notre guise pour pouvoir nous concocter un look unique qui n’appartient qu’à nous.

Du minimalisme à l’état brut

Bien que les tendances nail-art mettent souvent en avant des poses épiques, originales et très étoffées, on peut, de temps à autre, avoir envie d’un petit retour au minimalisme — même si ce dernier peut prendre plusieurs formes, plus ou moins conceptuelles.

Une science qui est devenue la spécialité des nail artistes Betina Golstein (@betina_goldstein) et Iram Shelton (@iramshelton). C’est d’ailleurs le travail de cette dernière, jouant sur les textures, les formes et les aplats, qui a fait naître cette tendance.

Simple, sophistiquée et pourtant délicate, la manucure « tip-and-mix » surfe subtilement sur nos envies du moment. Et il y a tellement de déclinaisons possibles de cette technique qu’elle ne va pas nous lasser de sitôt !

Nos inspirations

Crédits de l’image de une : @iramshelton.

