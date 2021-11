Le Plasma Pen, la nouvelle tendance beauté brûlante (littéralement) de TikTok

De plus en plus de tiktokeurs documentent leur utilisation à la maison du Plasma Pen, un outil normalement réservé aux dermatos. Et c’est un big « no-no » selon des experts !

Ah, TikTok… Que ferait-on sans tes innombrables hacks et DIY beauté parfois révolutionnaires mais souvent peu recommandables ?

Si appliquer du lubrifiant comme base de teint et vaporiser un fixateur avant son fond de teint auront peu d’impact sur la santé de celles et ceux qui testeront l’astuce, certaines tendances sont plus dangereuses.

C’est le cas de l’utilisation non encadrée du Plasma Pen, un outil de rajeunissement cutané qui peut laisser des traces lorsqu’il n’est pas bien utilisé ou qu’il est de mauvaise qualité.

Qu’est-ce que le Plasma Pen et comment ça fonctionne ?

Le Plasma Pen est un petit appareil électrique qui ressemble à un stylo, mais dont la tête est en fait une fine tige de métal. Positionnée à quelques millimètres du visage, la pointe va décharger un minuscule arc de plasma sur la peau, ce qui va induire une montée en température des cellules (on parle aussi de « carbonisation »).

Une petite croûte va se former à chaque point d’impact — en fonction des zones traitées (pattes d’oie, paupières, ovale du visage etc.), on sort du rendez-vous avec un visage plus ou moins ressemblant à un tableau de Roy Lichtenstein.

Le but de cette technique est de créer une multitude de micro-plaies contrôlées à la surface de l’épiderme afin d’encourager les fibroblastes à fabriquer du nouveau collagène pour réparer la peau.

C’est cette réaction post-cicatricielle qui est recherchée, car elle remet naturellement la peau en tension, façon lifting non invasif. Le microneedling, une autre technique de revitalisation de la peau, se base sur les mêmes données scientifiques.

Le Plasma Pen, la nouvelle folie des TikTokers pour un teint de feu

Ces dernières semaines, les vidéos d’utilisation du Plasma Pen fleurissent sur TikTok, et les hashtags #plasmapen et #fibroplastplasma comptabilisent plus d’une centaine de millions de vues.

Le souci, c’est qu’un grand nombre de ces procédures sont réalisées par des utilisateurs inexpérimentés, non formés à la technique, et — cherry on the barbecue — avec du matériel non réglementé…

Au magazine Allure, un porte-parole de la Food and Drug Administration (FDA), a déclaré que « [l’administration] n’a connaissance d’aucun dispositif légalement commercialisé de ce type [aux États-Unis] », ce qui pose un vrai problème pour la sécurité des personnes qui achètent un Plasma Pen sur Internet, sans certitude que la mise sur le marché de l’outil ait été validé d’une quelconque façon officielle.

En effet, sans l’aval de la FDA, « vous n’avez aucune assurance réelle que le produit répond aux spécifications annoncées ou qu’il est utilisable de manière sûre [conformément à la réglementation américaine] », explique à notre consœur Maître Alec R. Thiersch, un avocat représentant l’industrie de l’esthétique et le fondateur de l’American Med Spa Association. Son processus de fabrication ainsi que le background du fabricant sont aussi plus floues.

Bref, ça sent le roussi, d’autant plus que la méthode elle-même ne fait pas l’unanimité.

Le Plasma Pen, une technique qui sent le roussi

Contrairement au microneedling, dont la pratique est réservée aux médecins, le Plasma Pen ne créé pas vraiment de plaies microscopiques : il crame la peau. Au magazine Allure, la chirurgienne plastique Lara Devgan explique :

« Lorsque vous appliquez de la chaleur sur les tissus, vous pouvez les resserrer, mais vous dénaturez leurs protéines. Prenons l’exemple d’un steak : quand vous le faites cuire, vous dénaturez ses protéines, vous le modifiez donc fondamentalement. Le steak cuit ne ressemble en rien au steak cru, il n’a pas la même texture au toucher et il ne bouge pas de la même manière. Pour un visage, ce qu’on veut, c’est de la souplesse et de la douceur, comme un steak cru, et non comme une semelle de botte. Le Plasma Pen donne une apparence de peau plus ferme mais c’est transitoire, et non sans risque. »

En effet, selon le docteur Devgan, « le traitement présente également le danger de créer des cicatrices et des trous, et ce dès la première séance [deux ou trois rendez-vous peuvent être nécessaires selon la correction souhaitée, ndlr] », ce qui est encore plus vrai pour les personnes racisées, plus sujettes aux problèmes d’hyperpigmentation.

Du coup, si vous êtes tentée par le Plasma Pen (c’est vrai que les avant/après publiés sur Instagram peuvent faire envie !), on ne peut que vous recommander d’en discuter au préalable avec un médecin — et, si vous choisissez de tenter l’expérience, de sélectionner une praticienne formée à la technique et dont le matériel n’a pas été acheté sur un obscur site Web…

Crédits photos image de Une : @tukakosmetik, @naturalkaos et @authentick.beauty