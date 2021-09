Les couleurs tendances de l’automne côté nail-art se paient le luxe d’être originales

Comme tous les automnes, les tendances changent pour s’adapter aux premiers frimas. Voici les couleurs du moment !

Au-delà des tendances nail-art qui sont dorénavant très importantes dans le paysage beauté, les couleurs ont, elles aussi, leurs moments de gloire.

Et cet automne, ce ne sont pas les nuances de bordeaux, de bleus ou encore de gris qui sont les préférées des tendanceurs mais plutôt des teintes qui se prêtent habituellement plutôt à la saison estivale ! Petit tour d’horizon de ce changement de taille.

Le vert

2021 sera bel et bien l’année du vert. Après le couronnement du vert avocat qui a recouvert nos ongles tout l’été, c’est au tour du kaki de se rendre appréciable ! Une couleur ingrate ? Parfois, au premier abord… Mais une fois portée avec vos manteaux longs, vos cols roulés et vos bottes, vous verrez qu’elle prend tout son sens.

La nail artist de célébrités Michelle Humphrey explique à Vogue UK :

« Tout tourne autour du vert pour l’automne — nous nous éloignons de la tendance verte Bottega de l’été au profit de nuances plus automnale. Je suis un grand fan de Win Me Over d’Essie. D’un vert aux tons kaki, il est discret et sobre, il se marie donc bien avec les garde-robes automnales. Une autre recommandation est Expressie in Precious Cargo Go d’Essie, qui est une formule à séchage rapide (cela prend environ 60 secondes), ce qui la rend parfaite pour les jours où vous êtes pressée. »

Le shopping

Vernis à ongles Win Me Over, Essie, 8,90€

L’orange

L’orange, c’est la couleur du printemps-été par excellence. Celle qui donne bonne mine, qui rajoute du piquant à une manucure, qui rend éclatant un nail-art ! C’est bien dommage, finalement, qu’elle soit cantonnée à une seule période de l’année…

D’autant plus que cette couleur rappelle aussi celle des feuilles qui tombent à l’automne. Alors pourquoi ne pas l’adopter en cette saison, comme le suggère Mei Kawajiri, la nail artist derrière le pseudo @nailsbymei ?

« Je suis inspirée par les feuilles qui changent pendant les mois d’automne. J’aime un ombré rouge, rose et beige, et j’utilise quatre teintes de Gucci pour créer le look. Je peins une teinte sur chaque doigt, pour créer un dégradé subtil qui représente le changement de saison. »

Le shopping

Vernis à ongles Peggy Sunburn 414, Gucci, 29,90€

Le marron

Il fallait bien une nuance pour remplacer notre cher et tendre bordeaux qui a trôné sur les tendances nail art depuis bien trop longtemps ! Et la couleur que les tendanceurs ont choisi cette saison, c’est le marron.

C’est très simple, on le voit partout. Alors oui, on peut être un peu réticentes au début, mais tout comme le kaki, une fois qu’on tombe sur la bonne photo d’inspiration, on a envie d’y plonger à pieds joints tellement cette couleur représente le chic à l’état pur ! Vous verrez…

Le shopping

Vernis à ongles brun fumé, Chanel, 29,90€

