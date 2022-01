La manucure sauge fleurit sur nos ongles et annonce déjà le printemps

Annonciateur du printemps, le vert s’invite dans notre garde-robe, sur nos yeux et aussi sur nos mains ! Zoom sur la manucure sauge, la tendance pour des ongles ultra frais.

Si Pantone a choisi le bleu Very Pery comme couleur phare de 2022, le vert n’a pas dit son dernier mot. Qu’il soit olive, émeraude, bouteille ou anis, il était de tous les défilés printemps-été et les makeup artists s’en sont donné à cœur joie comme chez Prabal Gurung, Jason Wu ou encore Versace.

Pour les ongles, si le jade et le vert malachite ont depuis longtemps réussi à gagner le cœur des fans de laques colorées, une teinte plus sourde et plus discrète est tranquillement en train de se frayer un chemin dans les tendances manucure : le vert sauge.

Découvrez nos inspirations préférées pour adopter la tendance vert sauge sur vos ongles.

L’aplat de couleur sauge

La manucure sauge façon French Manucure

La manucure sauge fleurie

Le shopping de vernis à ongles pour une manucure pas si « sage »

Vernis séchage rapide teinte « Muget Green » de Kiko, 2,50€

Vernis gel teinte « Think Happy » de Néonail, 10,90€

Vernis Expressie teinte « Precious cargo-go! » d’Essie, 8,90€

Vernis teinte « Bich » de 1944, 14€

Vernis semi-permanent teinte « Smoky Matcha » de Le Mini Macaron, 14€

