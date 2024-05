Amber Heard élue personnalité la plus détestée du monde, ou quand la haine des femmes fleurit en ligne

Début mai, le site américain Ranker a publié son classement annuel des personnalités les plus détestées du monde. Si la liste est d’apparence paritaire, puisque 15 femmes et 15 hommes y figurent, le podium est exclusivement féminin, signe du sexisme décomplexé qui ronge internet.

Voilà encore une riche idée. Le site de sondage Ranker a publié début mai son top des 30 célébrités les plus détestées de 2024, en s’appuyant sur 400 000 votes de 31 000 internautes. Repéré par Causette, ce classement est un condensé de misogynie décomplexée où les femmes trustent les premières positions, souvent devant des auteurs de violences sexistes et sexuelles condamnés.

Amber Heard arrive en première position

Il y a pratiquement deux ans, se clôturait le procès ultra-médiatisé opposant Johnny Depp à Amber Heard. Ce dernier attaquait son ex-épouse en justice pour diffamation, après la publication par cette dernière d’une vidéo dans le Washington Post où, sans le nommer, elle sous-entendait que l’acteur lui avait fait infligé des violences conjugales et sexuelles. Durant le procès, Amber Heard avait été la cible d’une large campagne de dénigrement et avait subi un harcèlement en ligne sans précédent, décortiqués dans l’excellent documentaire de Cécile Delarue, La Fabrique du Mensonge. Johny Depp, lui, avait été défendu bec et ongles par des cohortes de fans campant devant le tribunal, et en ligne.

Condamnés tous deux pour avoir mutuellement nui à la réputation de l’autre, l’actrice avait fini par s’exiler en Espagne sous un faux-nom tandis que son ex-mari, triomphant, foulait quelques mois plus tard les marches de Cannes, écrasant cinq ans de #MeToo au passage.

C’est donc Amber Heard qui a été désignée comme personnalité la plus détestée d’internet, loin devant des personnalités comme Bill Cosby (8ᵉ position), P. Diddy (7ᵉ position) ou encore Chris Brown (10ᵉ) preuve que seuls les agresseurs – présumés ou non – bénéficient d’un droit à l’oubli.

En deuxième position, on retrouve Meghan Markle, elle aussi victime de cyberharcèlement raciste depuis son mariage avec le Prince Harry en 2018. Une haine numérique qui s’était même intensifiée lorsque le couple princier avait choisi de s’éloigner de la monarchie britannique pour s’installer aux États-Unis. Une fois de plus, le classement de Ranker est bien la preuve que le cyberharcèlement et la haine en ligne ont de beaux jours devant eux.

