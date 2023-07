Ce soin fait disparaître les cernes foncés en un clin d’œil et il devient de plus en plus populaire sur les réseaux

Les utilisateurs de TikTok sont constamment à l’affût de nouveautés beauté et bien-être qui seraient passées sous les radars. Dernièrement, c’est un soin ciblé, dédié aux cernes qui a fait le buzz et voici pourquoi.

Nombreux et nombreuses d’entre nous ont des cernes foncés. Si c’est votre cas et que vous avez envie de les atténuer, il semblerait que TikTok ait trouvé le soin idéal pour répondre à ce besoin spécifique. Ce soin, c’est le Ocuwake EYE de la marque Facetheory. Cette crème dédiée au contour de l’œil cumule actuellement plus de 10 millions de vues sur le réseau social chinois. Elle fait d’ailleurs l’objet de plus de centaines de vidéo à son sujet. Mais qu’a-t-elle plus que les autres pour déclencher un tel buzz ?

Une crème qui lutte activement contre l’hyperpigmentation du contour de l’oeil

Si cette crème rencontre un véritable succès sur les réseaux, c’est avant tout parce qu’elle offre de véritables effets visibles sur les cernes foncés. Truffée d’actifs comme la vitamine C, l’acide férulique, la réglisse et la camomille, elle dispose également d’hexylrésorcinol, un ingrédient réputé pour éclaircir la peau tout en apportant de la lumière sur la zone où il a été appliqué. Mais l’actif star de cette formule n’est autre que le Meiview, un ingrédient actif obtenu à partir d’un micro-organisme extrémophile qui participe à augmenter la production de collagène. Vous l’aurez compris, avec une liste INCI pareille, pas besoin d’en appliquer des tonnes pour pouvoir admirer les premiers résultats. Et l’avantage, c’est que ce soin est dédié à tous les types de peaux mais surtout à toutes les carnations !

Shoppez le soin Ocuwake EYE de Facetheory

