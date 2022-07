Manger la bouche ouverte rendrait la nourriture plus savoureuse…

Au grand dam des marques de politesse, de respect, de propreté et de savoir-vivre, manger la bouche ouverte permet de mieux profiter de ce qu’on déguste. Et c’est plutôt logique quand on y pense, explique un professeur en psychologie.

Ne pas manger la bouche ouverte constitue une règle de politesse relativement commune à travers tout l’Occident. Pourtant, ce qu’on considère comme une marque de respect, de propreté et de savoir-vivre pourrait influer sur les saveurs de ce que nous consommons. Ou plutôt : manger la bouche ouverte rend les choses plus savoureuses.

On mange avec la bouche, les yeux, mais aussi le nez !

C’est ce qu’avance Charles Spence, professeur de psychologie expérimentale à l’Université d’Oxford auprès du média britannique The Times : « Cela permet à davantage de composés d’atteindre le fond du nez. »

Et cela peut sembler évident à quiconque s’y connaît un petit peu en anatomie, olfaction, œnologie, ou aurait suivi un cours de dégustation de thé ou de vin.

En effet, pour mieux goûter un vin, par exemple, on peut vous conseiller d’ouvrir la bouche et d’inhaler par le nez afin qu’une partie des arômes les plus volatils du breuvage puisse remonter à vos capteurs nasaux. De quoi vous informer davantage sur la complexité aromatique de la boisson.

Il en va logiquement de même pour les aliments solides tels que les fruits, les légumes, les féculents, qui regorgent également de « composés organiques volatils », explique le professeur.

Une mère et sa fille en train de manger dans l’herbe d’un verger. © pexels-zen-chung-5529025

Et si on mangeait davantage avec le toucher, voire avec les oreilles ?

Ce dernier va plus loin et préconise même de se laisser aller à faire du bruit en mangeant avec la bouche, et à déguster avec les doigts, afin de décupler la sensorialité de notre expérience alimentaire :

« La recherche montre que ce que vous ressentez dans la main peut changer ou faire ressortir certains aspects de l’expérience de dégustation. »

Même si l’idée se tient, elle reste difficilement applicable en société. Mais vous pourrez toujours rétorquer à quelqu’un qui vous fera remarquer que vous mangez la bouche ouverte, bruyamment, voire avec les doigts, que c’est par souci de mieux goûter ce que vous mangez et que la science vous soutient. Bon appétit !

À lire aussi : Cette étude montre qu’on a toujours galéré à digérer du lait, mais qu’on s’est forcé quand même

Crédit photo de Une : pexels-adrienn-1537635