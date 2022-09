Peau sensible vs. peau sensibilisée, on vous explique la différence

Vous pensez avoir une peau sensible ? Et si elle était juste sensibilisée ! Des dermatologues vous aident à y voir plus clair pour mieux répondre à vos problématiques cutanées.

En 2019, une étude sur la prévalence de la peau sensible révélait qu’entre 60 et 70% des femmes (et entre 50 et 60% des hommes) considéraient avoir une peau sensible, caractérisée par des démangeaisons, des brûlures, des picotements, des tiraillements ou de la sécheresse. Pourtant, selon de nombreux dermatologues, un grand nombre de ces personnes auraient une peau sensibilisée plus que véritablement sensible. Mais quelle est la différence ? On vous explique.

Comment reconnaître une peau sensible ?

La peau sensible est un phénomène fréquent (et la plupart du temps d’origine génétique) qui toucherait 1/3 de la population adulte, et plus particulièrement les femmes, qui représenteraient 60% des personnes touchées. Tous les types de peaux peuvent être concernés, et il est parfaitement possible de cumuler sensibilité cutanée et hyperséborrhée.

Mais à quoi reconnaît-on une peau sensible ? Dans un article publié par le magazine InStyle, la dermatologue Marisa Garshick donne une définition de cet état de peau :

Il s’agît d’un peau qui est facilement irritée ou réactive, ce qui peut entraîner des rougeurs, une desquamation, une sécheresse, des démangeaisons et même l’apparition de boutons.

L’altération de la fonction barrière de la peau par des facteurs externes (UV, frottements, variations de températures, cosmétiques inadaptés etc.) comme internes (hormones, état de santé etc.) serait responsable de la baisse de la tolérance cutanée. Plus rarement, une détérioration des terminaisons nerveuses pourrait aussi expliquer une hyper-réactivité épidermique. Certaines maladies, comme la rosacée et l’eczéma, sont également les signes d’une peau sensible.

Pour lui apporter confort et apaisement, il est recommandé d’adopter une routine de soin adaptée pour renforcer la barrière cutanée et équilibrer son microbiote (ndlr, les micro-organismes qui vivent sur la peau et qu’on appelait autrefois la « flore cutanée »).

© Sora Shimazaki sur Pexels

Comment reconnaître une peau sensibilisée ?

La peau sensibilisée et la peau sensible partagent de nombreux symptômes, mais la première se distingue par une réaction presque immédiate (entre 24 et 72h) de type allergique. Le docteur Sheila Farhang explique au magazine InStyle :

La peau sensibilisée fait référence à la peau qui est temporairement réactive à la suite d’un contact avec un élément déclencheur extérieur. Cette réaction peut être accompagnée de signes d’allergie comme des yeux gonflés, des larmes et un nez qui coule.

Ce mécanisme de défense immunitaire, qui se caractérise par des rougeurs, des démangeaisons et une peau très sèche, est causé par le contact de la peau avec des allergènes comme le nickel ou certains ingrédients contenus dans les produits ménagers et dans les cosmétiques comme les conservateurs, les parfums et les huiles essentielles.

Des actifs comme le rétinol ou les acides exfoliants (AHA, BHA, PHA etc.) peuvent aussi donner ce type de réaction lorsqu’ils sont utilisés de façon non-éclairée. Dans ce cas, il s’agit rarement d’une allergie, mais plutôt d’une irritation due à une attaque très agressive du film hydrolipidique.

Une fois l’élément déclencheur identifié et éliminé (en cas de doute, il ne faut pas hésiter à consulter un dermatologue ou un allergologue), la peau sensibilisée finit par retrouver son aspect habituel et redevient sèche, normale, mixte ou grasse — contrairement à la peau sensible, qui sera toujours sensible.

Une peau sensible peut-elle être sensibilisée ?

Les mécanismes de défense naturels de la peau sensible étant altérés, elle a plus de risques d’être sensibilisée par un allergène ou par l’utilisation un peu trop zélée d’actifs puissants. Il est donc tout à fait possible d’avoir une peau à la fois sensible et sensibilisée !

Pour en avoir le cœur net, une visite chez un dermatologue permettra d’écarter (ou de confirmer) une pathologie, et de mettre en place une routine adaptée pour calmer les symptômes de la peau sensible et/ou annihiler ceux de la peau sensibilisée.

Crédit photo image de Une : Polina Kovaleva sur Pexels