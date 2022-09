Boire 4 litres d’eau par jour : le challenge inquiétant repéré sur TikTok

Boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour, c’est bien ! Mais lorsque ce quota s’élève à 4 litres pour répondre à un challenge belle peau repéré sur TikTok, là, c’est plus dangereux.

Trop boire, c’est possible ? On dirait bien que oui puisque des médecins se sont récemment inquiétés de voir une tendance prendre de l’ampleur sur le réseau social chinois. Cette dernière vise à obtenir une belle peau en doublant la dose quotidienne d’eau recommandée pendant 30 jours consécutifs. Portant le nom de 30 Day Water Gallon Challenge, ce défi préconise d’ingurgiter l’équivalent de 3,7 litres pour hydrater sa peau en profondeur et la rendre plus rebondie, lisse et éclatante. Mieux encore (non), il aiderait même à perdre du poids, selon les TikTokeuses qui l’ont essayé…

Evidemment, ces soi-disant bienfaits ne sont validés par aucune étude scientifique sérieuse et, au contraire, seraient même décriés par les experts.

Le docteur Noel Young, Associé d’innovation clinique, a d’ailleurs donné son avis sur la question dans les colonnes de Stylist, et il n’est pas vraiment emballé par ce nouveau Challenge :

« La quantité d’eau dont vous avez besoin dépend de plusieurs facteurs ; tels que votre environnement, votre niveau d’activité, votre âge ou même vos éventuels problèmes de santé. Lorsqu’il fait chaud, il est effectivement nécessaire de boire davantage, mais toujours en quantité raisonnable. Bien qu’il n’y ait pas de limite universelle à la quantité d’eau que vous devez boire chaque jour, il est important de trouver le bon équilibre, car boire trop d’eau, surtout en peu de temps, peut être dangereux. »

Quels sont les risques liés à une surconsommation d’eau ?

S’il est vrai que notre corps est composé à 65% d’eau, il n’est pas nécessaire de boire de façon excessive (à moins qu’un état de santé vous y oblige, que vous preniez des médicaments particuliers, que vous pratiquiez un sport intense, ou encore qu’il fasse une chaleur importante ).

En réalité 1,5 à 2 litres d’eau sont suffisants pour vous maintenir hydratée toute la journée. Mais quels sont les risques associés à une surconsommation d’eau ? Pour commencer, il y a l’hyper-hydratation (c’est-à-dire l’intoxication à l’eau), qui, lorsqu’elle survient, se manifeste par des symptômes comme la fatigue, la léthargie, la confusion, les maux de tête, les nausées et les vomissements.

Une hydratation excessive a tendance également à abaisser drastiquement le taux de sodium ce qui provoque un déséquilibre des sels sanguins et peut ainsi « avoir un impact sur le cerveau », toujours d’après le docteur Young.

Aucun effet positif sur la peau à signaler

Si s’hydrater correctement permet au corps de rester en bonne santé et d’éviter le phénomène de déshydratation cutanée, on ne recense pas, à ce jour, d’effets positifs sur l’apparence de la peau via la surconsommation d’eau. Comme le raconte Margarita Lolis, dermatologue certifiée et chirurgienne au Schweiger Dermatology Group à Hackensack dans le New Jersey, interviewée par Byrdie : « il y a un manque de recherche prouvant l’impact de la consommation d’eau sur l’hydratation de la peau ».

En revanche, ce dont elle est sûre, c’est que l’eau que l’on boit en quantité importante ne va pas forcément rendre la peau plus belle :

« La vérité, c’est que lorsque vous buvez de l’eau, elle ne va pas automatiquement à la peau : elle hydrate les cellules une fois absorbées dans la circulation sanguine et filtrées par les reins. Donc, au niveau cellulaire, l’eau potable est excellente, car elle rince le système et hydrate notre corps en général. »

En conclusion : la tendance TikTok repose… Sur du vent. Alors, autant boire à sa soif !

Crédits de l’image de une : @Giorgio Trovato.