Une dermatologue classe les actifs anti-acné selon leur efficacité

De nombreux ingrédients cosmétiques sont vantés pour leurs vertus anti-imperfections. Mais quels sont les plus efficaces ? Découvrez le palmarès d’une médecin pour traiter tous les types d’acné.

L’acné, cette maladie inflammatoire de la peau, se développe généralement à la puberté et diminue spontanément entre 20 et 25 ans. Mais chez certaines personnes, elle peut durer plus longtemps, et même se déclarer bien après l’adolescence chez les personnes n’ayant jamais souffert d’imperfections cutanées. Si un traitement par voie orale peut être recommandé par un médecin, les soins topiques ont aussi démontré leur efficacité, notamment grâce à certains actifs.

Le classement des ingrédients anti-acné selon une dermatologue

Le docteur Aamna Adel, dermatologue à Londres, publie régulièrement des vidéos sur son compte TikTok, suivi par 1,2 million d’abonnés. Recommandations pour prendre soin de sa peau sèche, astuces pour lutter contre l’hyperpigmentation ou encore pour enrayer une chute de cheveux, la professionnelle de santé partage régulièrement ses conseils sur le réseau social chinois.

Dans l’une de ses dernières vidéos, elle donne son classement des six ingrédients anti-acné les plus populaires, et certains noms risquent de vous dire quelque chose.

Voici le palmarès de la dermatologue, de l’ingrédient le plus doux à celui qu’elle juge le plus efficace :

Le bakuchiol

L’acide azélaïque

La niacinamide

Le peroxyde de benzoyle

L’acide salicylique

Les dérivés de vitamine A (rétinoïdes)

En tête de classement, on retrouve le peroxyde de benzoyle, l’acide salicylique et les rétinoïdes.

Le peroxyde de benzoyle

Le peroxyde de benzoyle, qu’on retrouve sous le nom de « benzoyl peroxide » dans les listes INCI, est un agent oxydant et kératolytique (c’est-à-dire exfoliant) dont l’effet bactéricide permet de réduire la prolifération de la bactérie impliquée dans l’acné, P. acnes. Il est très efficace pour lutter contre les imperfections légères à modérées, mais il a un défaut de taille : il peut rendre la peau plus sensible aux UV et provoquer des rougeurs ainsi qu’une sécheresse de la peau.

En France, on le trouve dans le célèbre soin à rincer Curaspot des laboratoires Galderma (disponible en pharmacie), ainsi que dans certaines crèmes sur ordonnance comme Cutacnyl® et Epiduo®. À petit dose (et à concentration faible), il peut être utilisé pendant la grossesse, après en avoir discuté avec son médecin.

L’acide salicylique

L’acide salicylique, qu’on connait également sous le nom de bêta-hydroxyacide (BHA), est un exfoliant soluble dans l’huile, ce qui le rend capable de traverser le sébum et de désincruster les pores en profondeur. Grâce à ses propriétés kératolytiques, il encourage le renouvellement cellulaire et aide à éliminer les cellules mortes. Anti-inflammatoire (ndlr, l’aspirine est un dérivé de l’acide salicylique), il aide aussi à calmer les rougeurs et les irritations liées aux éruptions cutanées.

Le BHA est très efficace pour traiter l’excès de sébum des peaux grasses et lutter contre les imperfections légères, mais les peaux sensibles peuvent le trouver trop agressif. Tout comme le peroxyde de benzoyle, il peut rendre la peau plus sensible au soleil, il est donc conseillé de limiter l’exposition aux UV et d’appliquer une crème solaire chaque matin pendant toute la durée d’utilisation du produit contenant cet actif.

L’acide salicylique est un actif populaire et on le trouve dans un grand nombre de produits disponibles en vente libre. Son utilisation n’est pas interdite pendant la grossesse, mais il convient toujours de demander l’avis d’un médecin.

Gel moussant anti-imperfections — CeraVe — 13,50 € pour 236 ml

Lotion exfoliante Clear intensité Plus 2% BHA — Paula’s Choice — 39 € pour 118 ml

Sérum Acide Salicylique 2% + Zinc 1%— The Ordinary — 21,50 € pour 30 ml

Les rétinoïdes

Les rétinoïdes sont une famille d’actifs qui englobe la vitamine A ainsi que ses dérivés, dont font partie le rétinol, le rétinal (aussi appelé rétinaldéhyde), les acides rétinoïques et les esters de rétinoïdes. Ce sont des antioxydants qui ont la réputation de lutter contre les rides, de promouvoir la production de collagène, de booster le renouvellement cellulaire, d’effacer les taches pigmentaires et de libérer les pores obstrués.

Malgré ces indéniables qualités, les rétinoïdes ont quand même un défaut : ils peuvent provoquer un processus appelé rétinisation, qui entraîne des rougeurs, une sécheresse et une desquamation, en particulier en début de traitement. Il doit donc être intégré de façon progressive dans sa routine beauté. Un SPF élevé doit aussi être appliqué chaque matin pendant toute la durée du traitement.

Les soins à base d’acides rétinoïques, très puissants, ne sont disponibles que sur ordonnance (Retin-A®, Differin®, Tazorac® etc.), mais le rétinol, le rétinaldéhyde et les esters de rétinoïdes peuvent faire partie de formules de soins disponibles en vente libre.

Par mesure de précaution, les rétinoïdes topiques sont contre-indiqués chez les femmes enceintes et chez celles qui planifient une grossesse.

Huile purifiante au rétinol — Dermalogica — 89 € pour 30 ml

Sérum Rétinol 1 % dans du squalane — The Ordinary — 10,90 € pour 30 ml

Crème au rétinol A-Passioni — Drunk Elephant — 74 € pour 30 ml

À lire aussi : Points noirs ou filaments sébacés ? On vous explique la différence.

Crédit photo image de Une : KoolShooters sur Pixels