Cette lotion certifiée bio fête 10 ans de lutte contre les imperfections, et elle coûte moins de 15 € !

Lancée en 2013, la lotion Aqua Magnifica de Sanoflore purifie et matifie la peau pour un teint plus net et plus frais. Un produit culte qui se vend toutes les deux minutes en France et qui ravit les fans de cosmétiques bio.

ll y a 10 ans, Sanoflore lançait Aqua Magnfica, une lotion purifiante et anti-imperfections composée à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, certifiée bio et fabriquée en France. Et son succès fut tel que la marque a depuis créé toute une gamme de produits (mousse nettoyante, sérum, crème, etc.) autour de cette référence culte aux vertus assainissantes, cicatrisantes et tonifiantes. On vous en dit plus sur la lotion Aqua Magnifica, qui se vend toutes les deux minutes en France.

Lotion Aqua Magnifica de Sanoflore, des huiles essentielles et de de l’hydrolat

Pensée pour les peaux normales à grasses qui souffrent d’une production excessive de sébum et d’imperfections cutanées, la lotion Aqua Magnifica de Sanoflore mise sur un complexe de neuf huiles essentielles (sarriette des montagnes, origan vert, cataire citronnée, romarin officinal, thym à thymol, mélisse officinale, lemongrass, citronnelle de ceylan et clou de girofle), renforcé par l’hydrolat et l’huile essentielle de menthe poivrée.

Elle s’applique matin et soir, après le nettoyant visage et avant la crème hydratante et la protection solaire, et laisse la peau fraîche et nette. Son parfum citronné est agréable, mais celles et ceux qui ont l’habitude des produits non-parfumés risquent d’être étonnés par sa puissance aromatique. Autant vous prévenir.