Si vous ne devez prendre qu’une seule résolution beauté en 2023, c’est celle-ci

Et si ce début d’année était l’occasion de prendre une nouvelle habitude de soin de la peau, et de ne jamais la laisser tomber ? Découvrez la seule et unique résolution beauté que vous devriez prendre en 2023.

Ne plus se coucher sans avoir nettoyé son visage, hydrater sa peau au quotidien, arrêter de tripoter ses boutons et ses cuticules, laver ses pinceaux régulièrement… En cherchant un peu, on pourrait prendre de nombreuses « bonnes résolutions » beauté chaque année, avec des résultats plus ou moins tangibles sur la qualité de la peau, des cheveux ou des ongles.

Si certains de ces objectifs peuvent sembler bêtes comme chou, il y en a un auquel on ne pense pas tout de suite, mais qui devrait pourtant être en haut de toutes les listes : appliquer une protection solaire sur son visage 365 jours par an. On vous explique.

© Lauren sur Unsplash

Pourquoi vous devriez porter un écran solaire toute l’année

Quelle que soit la météo et qu’importe le lieu où on se trouve, les UV trouvent toujours le moyen de venir caresser notre peau, et c’est particulièrement vrai pour les UVA. Ceux-ci ont la particularité de pouvoir passer à travers les nuages et le verre des fenêtres. Comparés aux UVB, qui brûlent la peau de façon visible (les fameux coups de soleil, c’est eux !), les effets de ces rayons ultraviolets sur la peau sont à première vue invisibles, mais ils se déclarent avec le temps. Ils se manifestent par l’apparition de rides précoces, de taches pigmentaires, d’allergies au soleil, de carcinomes et, dans le pire des cas, de mélanomes.

Pour prévenir les dégâts, de nombreux dermatologues et experts conseillent d’appliquer un soin solaire adapté à son type de peau sur le visage (sans oublier le cou, les oreilles et le décolleté, et même les mains, tant qu’on y est) tous les jours de l’année, comme dernière étape de sa routine de soin du matin. « Porter un SPF chaque jour va aider à réduire les risques de cancer de la peau, ainsi que limiter l’hyperpigmentation, les ridules et les rides en bloquant les UVB et les UVA », confirme la dermatologue Zainab Laftah au magazine Who What Wear. Même son de cloche pour sa consœur Carly Roman qui, lors d’une interview accordée au magazine GQ, a confié qu’elle conseillait à tous ses patients de « porter un écran solaire quotidiennement pour éviter l’exposition cumulative au soleil et les ridules, les rides et les taches qui en résultent, et même les cancers de la peau ». Alors, vous commencez quand ?

Bon à savoir : les filtres solaires se décomposent lors de l’exposition à la lumière directe, et non pas sous l’influence du temps passé après application. Si on travaille de chez soi et qu’on ne compte pas sortir beaucoup, appliquer un SPF 30 le matin peut suffire à protéger le visage toute la journée. En revanche, si on passe la majeure partie de son temps dehors, il faudra en rappliquer toutes les deux heures, idéalement, et peut-être opter pour un indice de protection solaire (IPS = SPF) plus élevé, à choisir en fonction de son phototype et de l’ensoleillement.

Sélection de soins solaires à porter tous les jours

Soin solaire hydratant Supreme Screen SPF 50+ — Ultra Violette — 41 € pour 50 ml

Crème solaire peaux sensibles British Summer Time SPF 30 — Pai — 34 € pour 40 ml

Ecran solaire quotidien SPF 30 — The Inkey List — 15 € pour 50 ml

Soin quotidien Anthelios Age Correct SPF 50 — La Roche-Posay — 21,50 € pour 50 ml

Crème nourrissante protectrice Essential-C SPF 30 — Murad — 73 € pour 50 ml

À lire aussi : La crème de la crème : les meilleurs produits de beauté de 2022 sont là !

Crédit photo image de Une : KoolShooters sur Pexels