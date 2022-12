La crème de la crème : les meilleurs produits de beauté de 2022 sont là !

Ces douze derniers mois, les rédactrices beauté de Madmoizelle ont testé des dizaines de produits. Voici ceux qu’elles ont aimés et qu’elles embarquent avec elles pour 2023.

Dans quelques jours, nous passerons officiellement en 2023. L’occasion idéale pour faire un bilan de l’année écoulée, notamment de tous les produits cosmétiques que nous avons pu tester en tant que rédactrices beauté, des nouveautés aux références cultes.

Pour vous, nous sommes allées fouiller dans nos mémoires (ainsi que dans les archives des articles « Crème de la crème ») pour vous proposer ce best-off de nos coups de cœur de 2022.

Les favoris beauté de Virginie en 2022

Baume démaquillant mandarine de ROWSE

Baume démaquillant mandarine — ROWSE — 25 € pour 50 ml

Avec sa bonne odeur de mandarine et sa texture entre le baume et le gel, ce démaquillant bio est ma révélation de l’année. Il est facile à masser, n’a aucune pitié pour les maquillages légers (je ne l’ai pas testé sur des looks plus intenses et sur un mascara waterproof) et s’émulsionne et se rince très bien. Il fait une très bonne première étape pour ma routine de double nettoyage, et laisse la peau douce et nette. Avant de le tester, j’avais peur que ma peau mixte à imperfections ne supporte pas sa formule à base d’huile de coco, mais RAS. Je l’adore !

Correcteur anti-cernes Skin Fetish de Pat McGrath Labs

Correcteur anti-cernes Skin Fetish — Pat McGrath Labs — 38 € pour 4,5 ml

Toute cette année, par respect pour mon autorisation de découvert, j’ai cherché inlassablement un produit équivalent à cet anti-cernes (on a les quêtes qu’on mérite). Eh bien, force est de constater que malgré quelques découvertes vraiment sympas, je n’ai pas trouvé de texture aussi crémeuse, de couvrance aussi parfaite, de rendu aussi naturel et de tenue aussi bonne. Du moins pas tout ça à la fois. Je reste aux aguets pour 2023 mais, à ce jour, le Skin Fetish reste mon produit… fétiche (bip bip).

Lotion exfoliante Kombucha + 11% AHA de Youth To The People

Lotion exfoliante Kombucha + 11% AHA — Youth To The People — 34 € pour 118 ml

Depuis que j’ai testé la Lotion tonique AHA de REN Clean Skincare, il y a de ça quelques années, je ne jure plus que par les lotions exfoliantes pour la clarté et l’homogénéité (toute relative) de mon teint. Celle-ci contient de l’acide lactique et de l’acide glycolique pour minimiser l’apparence des pores et lisser la texture, ainsi que des probiotiques pour renforcer la barrière cutanée. Et ça fonctionne ! Je l’utilise tous les soirs après mon rituel de double nettoyage et je l’aime beaucoup. J’en ai vidé quatre flacons cette année et je l’alterne avec mon produit REN.

Crème régénératrice avancée de MALIN+GOETZ

Crème régénératrice avancée — MALIN+GOETZ — 98 € pour 50 g

Clairement ma découverte de cette année ! Lorsque La Roche-Posay a décidé de reformuler le soin Tolériane Ultra Fluide que j’utilisais depuis des années, j’étais en panique : comment allais-je trouver une nouvelle crème hydratante ? Il faut savoir que j’ai une peau compliquée et que la majorité des soins hydratants me donne des imperfections. Celle-ci est un vrai bonheur à utiliser grâce à sa texture onctueuse qui fond sur la peau, et à son parfum herbacé d’origine naturelle. Elle contient de la vitamine E, du squalène, de l’huile de jojoba ainsi que des extraits de fleurs et de fruits pour lutter contre la sécheresse cutanée et protéger la peau des agressions extérieures. Et surtout, elle ne me donne pas de boutons, et rien que pour ça, elle mérite une médaille.

Mascara Limitless d’ILIA

Mascara Limitless Lash — ILIA — 29,90 € pour 8 g

Je n’ai jamais été très difficile en matière de mascara. Du moment qu’il était bien noir, qu’il ne bavait pas au bout de cinq minutes et qu’il allongeait un peu mes cils, ça m’allait. Du coup, comme je n’avais pas des standards très élevés, lorsqu’un produit sortait du lot, je le voyais tout de suite. Je ne sais pas si c’est la brosse, la formule, ou le mélange des deux qui fait que ce produit me fait d’incroyables cils de biche, mais maintenant que je l’ai essayé, il n’y a plus de place pour les mascaras lambdas.

Nettoyant lissant Exfolie + Éclat de Sephora Collection

Nettoyant lissant Exfolie + Éclat — Sephora Collection — 9,99 € pour 125 ml

Chaque année, je vide plusieurs tubes de nettoyant visage, produit qui correspond à la deuxième étape de ma routine de double nettoyage. Pour me plaire, il doit mousser légèrement, ne pas être trop parfumé et surtout afficher une action éclat ou anti-imperfections. Ce gel nettoyant signé Sephora Collection (vraiment, j’aime beaucoup cette marque) répond à tous mes critères, en plus d’avoir un vrai effet sur la qualité de ma peau. Un tube neuf m’attend dans le tiroir de ma salle de bains, j’ai hâte !

Huile à lèvres teintée de Typology

Huile à lèvres teintée — Typology — 16,50 € pour 15 ml

Les personnes qui me connaissent le savent : je ne porte jamais de produit de maquillage pour les lèvres. En revanche, je ne suis pas contre une petite dose d’hydratation et j’ai toujours un baume à lèvres dans mon sac. Cette huile est très agréable à appliquer, ne colle pas et laisse un léger voile coloré sur la bouche. J’ai la teinte « rose poudré », qui se devine à peine, mais j’aime tellement la formule que j’ai bien envie de tester les autres couleurs, plus marquées. Une résolution pour 2023 ?

Sérum concentré d’acide hyaluronique d’Aroma-Zone

Sérum concentré d’acide hyaluronique — Aroma-Zone — 5,90 € pour 30 ml

L’acide hyaluronique fait partie des actifs chouchous des marques de cosmétiques pour lutter contre la déshydratation cutanée et limiter la perte insensible en eau de l’épiderme. De nombreux sérums anti-soif sont disponibles sur le marché, et à tous les prix. Celui-ci, en plus de coûter à peine plus cher qu’une PastaBox, a l’une des formules les plus concentrées en HA du commerce, et repulpe instantanément la peau, tout en améliorant sa qualité sur le long terme.

Blush stick d’Anastasia Beverly Hills

Blush stick — Anastasia Beverly Hills — 35 € pour 8 g

Quand on a goûté aux plaisirs du blush crème, impossible de revenir en arrière. Vraiment, il n’y a pas mieux pour obtenir une bonne mine naturelle et légèrement glowy. Cette année, j’ai saigné le blush stick d’Anastasia Beverly Hills qui est facile à appliquer, s’estompe comme un charme et donne une jolie luminosité aux pommettes.

Exfoliant visage Daily Milkfoliant de Dermalogica

Exfoliant visage Daily Milkfoliant — Dermalogica — 69 € pour 73 g

Le petit dernier de la gamme des exfoliants quotidiens de Dermalogica a récemment intégré ma routine beauté, mais il est bien parti pour devenir l’un de mes essentiels de 2023. C’est une poudre qui se transforme en mousse lorsqu’on ajoute de l’eau, et qui balaye les cellules mortes tout en douceur. J’aime beaucoup la version originale du Daily Microfoliant, mais celle-ci me convient mieux pour une utilisation quotidienne. Et son léger parfum d’avoine est très agréable et apaisant.

Déodorant crème botanique d’Aurelia

Déodorant crème botanique — Aurelia — 24 € pour 50 g

Si on m’avait dit qu’un jour, j’aurais quelque chose en commun avec Emma Watson, je ne l’aurais pas cru ! Et pourtant, l’actrice et moi-même partageons une adoration commune pour le même déodorant. La texture crème-poudre à base de beurre de karité, d’argiles et de bicarbonate du Botanical Cream Deodorant d’Aurelia fond au contact de la peau et dépose un voile invisible qui neutralise les odeurs tout au long de la journée. C’est une nouvelle habitude à prendre, et personnellement, je ne regrette pas.

Solution anhydre d’acide salicylique de The Ordinary

Solution anhydre d’acide salicylique — The Ordinary — 6,90 € pour 30 ml

Afin d’élire les meilleurs produits anti-imperfections des 2022, j’ai testé beaucoup de produits, et ce sérum fait partie de ceux que j’utilise toujours aujourd’hui. Pensé pour les peaux délicates, c’est le petit frère tout doux de la célèbre Solution à l’acide salicylique 2% de The Ordinary, qui vient juste de faire son grand retour après deux ans de rupture de stock. Afin de limiter les irritations liées à l’utilisation du BHA, l’eau a été remplacée par du squalane, ce qui permet de libérer l’actif plus lentement et, par conséquent, de réduire ses effets négatifs, dont les irritations. Il a une texture huileuse très fine qui glisse facilement sur la peau, et il n’en faut pas plus de trois gouttes pour couvrir entièrement le visage. C’est un soin à utiliser au quotidien pour prévenir l’apparition des imperfections et lisser la peau, et à ce prix-là, il serait dommage de s’en priver !

Les favoris beauté de Barbara en 2022

Vegan hydratation masque de Cut By Fred

Vegan hydratation masque – Cut By Fred – 36€

Super hydratant et nourrissant, le masque naturel Cut By Fred est mon préféré de l’année. Avec sa formule vegan, il adoucit les cheveux et les rend visiblement plus brillants sans les alourdir. Le tout, en enveloppant la chevelure d’une divine odeur d’amande douce.

Correcteur de teint haute couvrance de Dior Backstage

Correcteur teint haute couvrance, Dior Backstage, 32€

Couvrant et léger à la fois, le correcteur Dior Backstage est un produit à tout faire qui convient parfaitement à mes besoins. Idéal pour dissimuler les cernes, il permet également d’unifier le teint tout en gommant les petites imperfections ou taches pigmentaires sur ma peau sans pour autant donner l’effet « cireux » qu’on essaie d’éviter.

Masque détoxifiant à l’argile de Fenty Skin

Masque détoxifiant à l’argile – Fenty Skin – 32€

Coup de coeur pour le masque detox Cookies N Clean de Fenty Skin. Formulé à base d’argile blanche, il encapsule de toutes petites billes de charbon qui éclatent lorsqu’on applique le masque sur le visage. Un mélange qui permet à la fois d’affiner le grain de peau et de la clarifier tout en purifiant les pores et en régulant la sécrétion de sébum. En gros : c’est un masque 4 en 1 qui peut être utile à tous les types d’épidermes et qui, en bonus, est assez amusant à utiliser.

Crème de nuit aux probiotiques d’Antipodes

Crème de nuit aux probiotiques – Antipodes – 50€

Si votre peau a tendance à se déshydrater hiver comme été, la crème de nuit aux probiotiques est faite pour vous ! Avec sa forte teneur en probiotiques et sa texture en gel, elle restaure le microbiome de l’épiderme doucement mais sûrement pendant la nuit. Une petite pépite que tout le monde devrait avoir dans sa salle de bain pour la dégainer au moindre déséquilibre cutané.

Contour des yeux à la Niacinamide de First Aid Beauty

Crème illuminatrice à la niacinamide – First Aid Beauty – 36€

Autre gros coup de coeur de l’année : la crème illuminatrice pour le contour des yeux de First Aid Beauty. Dédiée aux personnes ayant des cernes foncés (comme moi), elle vient illuminer la zone tout en l’hydratant et en la lissant. Des qualités qui en font le produit idéal pour toutes les cernées qui nous lisent (on est ensemble).

Sérum hydratation intense de Drunk Elephant

Sérum hydratation intense – Drunk Elephant – 48€

Je n’ai essayé ce sérum que très récemment et pourtant, il fait déjà partie de mon top produits de l’année. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu’il est HYPER hydratant, ce qui apporte confort et rebond à ma peau. Mais aussi parce qu’il lisse les ridules de déshydratation tout en favorisant la luminosité du teint.

Crème hydratante Pink Cloud d’Herbivore

Crème hydratante Pink Cloud – Herbivore – 47€

Déshydratation, sècheresse, manque d’éclat, perte de fermeté… Cette crème signée Herbivore répond à de nombreuses problématiques cutanées qui peuvent nous toucher tous et toutes. Mention spéciale pour sa haute teneur en Acide hyaluronique, en squalène végétal ainsi qu’en champignon trémelle qui, ensemble, garantissent l’efficacité de cette excellente formule.

Crayon à lèvres automatique mat d’Huda Beauty

Crayon à lèvres automatique mat, Huda Beauty, 19,90€

La particularité de ce contour des lèvres mat et hyper pigmenté signé Huda Beauty, c’est sa tenue. Waterproof et confortable, elle reste sur les lèvres pendant 9 heures, que l’on mange, boive, aille à la piscine ou fasse du sport. Une belle nouveauté bien pratique quand on mène une vie à cent à l’heure.

Fond de teint Luminous Silk de Giorgio Armani

Fond de teint Luminous Silk, Giorgio Armani, 58€

Ce fond de teint a deux avantages : il laisse l’épiderme ultra glowy et il est très facile à appliquer ou à superposer si on souhaite obtenir plus de couvrance. Idéal pour les peaux normales, il peut également s’infiltrer facilement dans la routine make up des épidermes secs. Vous avez la peau mixte à grasse ? Vous pouvez également l’utiliser, mais son fini légèrement gras ne sera pas forcément du goût de tous…

Huile à lèvres de Kylie By Kylie Jenner

Huile à lèvres, Kylie By Kylie Jenner, 25,90€

À la fois confortable et ultra brillante, cette huile à lèvres hydrate, protège et apporte du confort à cette zone souvent asséchée par le froid. Formulée à base d’huile de noix de coco et d’un Plump Complex, elle repulpe la bouche et permet d’éviter les petites rides de déshydratation qui se situent au niveau du contour des lèvres.

À lire aussi : La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de décembre

Crédits de l’image de une : @Matteo Badini.