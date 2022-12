La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de décembre

Une crème repulpante, un baume à lèvres réconfortant, une crème de douche gourmande…Voici les produits qu’ont testés et aimés les journalistes beauté de Madmoizelle ce mois-ci.

En tant que rédactrices beauté, nous avons la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, nous dénichons parfois de véritables pépites. Et il serait bien dommage de ne pas vous en parler !

Pour cette dernière sélection de 2022, on vous a préparé un florilège de tous les produits et accessoires beauté que nous avons testés et aimés ces trente derniers jours. Vivement 2023 !

Les favoris beauté de Virginie

Sérum anti-imperfections de Sephora Collection

Sérum anti-imperfections — Sephora Collection — 17,99 € pour 30 ml

De la ligne skincare de Sephora Collection, la marque propre de l’enseigne de parfumerie, je connaissais déjà le Nettoyant lissant, le Sérum anti-imperfections à l’acide salicylique et le Double exfoliant éclat, trois produits que j’aime beaucoup et que j’utilise régulièrement. Alors quand le nouveau Sérum anti-imperfections AHA + Acide Salicylique est sorti, j’avais hâte de le tester. Et je n’ai pas été déçue ! Sa texture gélifiée est très agréable à appliquer, et le produit est rapidement absorbé par la peau. Depuis que je l’utilise, je trouve que mes pores sont moins visibles, et que j’ai moins de comédons sur la zone T. Bref, je vous recommande vraiment d’aller voir ce que Sephora propose pour le soin de la peau car il y a des pépites, et à prix accessible.

Poudre bronzante d’Oh My Cream Skincare

Poudre bronzante — Oh My Cream Skincare — 30 € pour 4 g

Si je suis une fan inconditionnelle du fard à joues, j’ai un peu plus de mal avec le bronzer : teinte trop dorée, texture trop poudreuse et/ou difficile à estomper, résultat trop artificiel, etc. Je suis rarement convaincue. La poudre bronzante d’Oh My Cream Skincare, avec sa teinte universelle et son packaging sans prétention, a pourtant réussi à me séduire : sa couleur est parfaite pour ma peau claire et son effet « bonne mine » est très naturel. Moi qui d’habitude n’utilise jamais ce type de produit en hiver, je me suis surprise à l’utiliser presque tous les jours au mois de décembre.

Brosse stimulante cuir chevelu de Cut by Fred

Brosse stimulante cuir chevelu — Cut by Fred — 17 €

Depuis le temps que j’ai envie de tester une brosse pour le cuir chevelu ! Pour être honnête, plus que l’action suggérée de cet accessoire sur la pousse des cheveux, ce qui m’intéressait vraiment, c’était de pouvoir masser mon crâne (une passion) sans ruiner mon vernis… Eh bien j’adore ! Celle de Cut by Fred est très facile à utiliser et ses picots en silicone permettent de masser le cuir chevelu tout en douceur, sans griffer la peau. Un vrai moment de détente sous la douche.

Crème de douche lait d’amande de The Body Shop

Crème douche lait d’amande — The Body Shop — 8 € pour 250 ml

Dès que les températures chutent, j’aime remplacer mon pain de savon habituel par une crème de douche bien onctueuse et réconfortante pour ma peau sèche. Celle-ci sent divinement bon les sablés de Noël à l’amande et limite les tiraillements.

Soin visage exfoliant de Youth To The People

Soin exfoliant visage — Youth To The People — 46 € pour 59 ml

Lorsque je trouve mon grain de peau un peu tristounet, j’aime bien lui donner un petit coup de fouet en appliquant un masque exfoliant. Le soin resurfaçant de Youth To The People est ma dernière découverte et il a tout pour devenir l’un de mes produits essentiels : il est facile à utiliser, a un temps de pose riquiqui de deux minutes et a un effet immédiat sur l’éclat. Attention tout de même : je ne le recommande pas aux peaux sensibles ou irritées car il est assez abrasif.

Les favoris beauté de Barbara

Gommage Coco Rose d’Herbivore

Gommage pour le corps Coco Rose – Herbivore – 39€

Pas facile de mettre la main sur un gommage pour le corps dont les grains ne sont pas trop agressifs pour ma peau sensible. J’ai trouvé mon bonheur chez Herbivore, la marque américaine 100% naturelle, fondée à Seattle. Formulé à base d’huile de noix de coco et de rose marocaine, il permet de se débarrasser des cellules mortes tout en laissant progressivement la peau douce et nourrie grâce au beurre de karité. Un must-have dont je ne peux plus me passer.

Contour des yeux au rétinol de The Inkey List

Retinol Eye Cream – The Inkey List – 11,50€

Quand on a des cernes comme moi et une peau fine / fragile, adopter un contour des yeux au rétinol est une nécessité pour éviter les petites rides de déshydratation. Le soin The Inkey List est parfait pour remplir cette tâche. Petit, pratique et surtout vendu à un prix abordable, ce produit est formulé à partir de dérivés de vitamine A à libération lente pour stimuler la production de collagène sans effet astringent sur cette zone si fragile du visage. Un bon basique !

Shampoing Resistance de Kérastase

Shampoing réparateur reconstruteur – Kérastase – 26€

J’ai les cheveux très longs. Et parce que je les lisse régulièrement, j’ai besoin d’utiliser des produits réparateurs qui me permettent de garder le contrôle. Conçu pour aider la fibre à se reconstruire en profondeur, ce shampoing contient un complexe Pro-Kératine qui imite la fonction de la kératine et du céramide. Un mélange de choc pour consolider la fibre de l’intérieur et ça se voit dès les premières utilisations.

Sérum B-Hydra de Drunk Elephant

Sérum hydratant B-Hydra – Drunk Elephant – 48€

Si comme moi, vous avez la peau sèche, vous allez adorer le sérum hydratant B-Hydra de Drunk Elephant. Formulé avec de la provitamine B5 et des céramides d’ananas, ce soin hyper complet permet de maintenir la peau hydratée et éclatante tout au long de la journée. Enrichi en hyaluronate de sodium à la formule moléculaire plus petite que l’acide hyaluronique, ce sérum pénètre et est assimilé plus facilement par la peau. Léger et non gras, il convient à tous les types d’épidermes, même gras. Et ça, c’est pas donné à tous les sérums hydratants.

Baume Pillow Balm de Too Faced

Pillow balm – Too Faced – 21€

Pendant l’hiver, les lèvres ont tendance à s’assécher. Pour éviter ce phénomène, Too Faced a imaginé un baume tout doux et moelleux : le Hangover Pillow Balm. Et comme son nom l’indique, il fait office de coussin de protection pour les lèvres face au froid, au vent et à tous les types d’agressions que l’on peut rencontrer en hiver. Son petit plus ? Son applicateur en mousse qui diffuse la juste dose de produit sur les lèvres à chaque application.

Crème hydratante 10+10 More-sturizer de Inn Beauty Project

10+10 More-Sturizer – Inn Beauty Project – 32€

Riche en vitamine C, peptides et céramides, la crème hydratante 10+10 more-sturizer est une pépite d’hydratation. Idéale pour les peaux sèches et/ou déshydratées, elle vient apaiser l’épiderme, chouchouter le film hydrolipidique et apporter une bonne dose de confort. Le tout, en hydratant la peau toute la journée. Le problème, c’est qu’elle n’est disponible qu’aux États-Unis pour l’instant. Croisons les doigts pour que la marque Inn Beauty Project arrive rapidement en France, car ce soin hydratant est mon coup de coeur de l’année 2022…

