La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de novembre

Crème riche, masque de nuit réconfortant, huile douce anti-imperfections…Voici les produits qu’ont testés et aimés les journalistes beauté de Madmoizelle ce mois-ci.

En tant que rédactrices beauté, nous avons la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, nous dénichons parfois de véritables pépites. Et il serait bien dommage de ne pas vous en parler !

Voici un florilège de tous les produits et accessoires beauté que nous avons testés et aimés ces trente derniers jours.

Les favoris beauté de Virginie

Crème régénératrice avancée de MALIN+GOETZ

Crème régénératrice avancée — MALIN+GOETZ — 97,11 € pour 50 g

De cette marque anglaise, je connaissais déjà la Pâte de soufre 10%, un soin anti-imperfections ultra-concentré que j’utilise dès qu’un petit bouton pointe le bout de son nez, et qui est très efficace. Alors quand j’ai eu la possibilité de tester d’autres produits, j’ai sauté sur l’occasion ! La Crème régénératrice avancée de MALIN+GOETZ est un vrai bonheur à utiliser grâce à sa texture onctueuse qui fond sur la peau, et à son parfum herbacé d’origine naturelle. Elle contient de la vitamine E, du squalène, de l’huile de jojoba ainsi que des extraits de fleurs et de fruits pour lutter contre la sécheresse cutanée et protéger la peau des agressions extérieures. Je ne suis jamais très rassurée au moment de tester un nouveau soin hydratant pour le visage, car ma peau mixte réagi très facilement et se retrouve vite recouverte de petits boutons. Mais cette fois-ci, rien à signaler ! Elle est même beaucoup plus lisse et lumineuse depuis que j’ai commencé à utiliser ce produit, il y a plusieurs semaines.

Anti-cernes Colorstay Skin Awaken de Revlon

Anti-cernes Colorstay Skin Awaken — Revlon — 10,95 € pour 9 g

Je vous en parlais lors de la première édition de La crème de la crème : je ne mets pas de fond de teint mais j’ai une passion pour l’anti-cernes, que j’applique sur mes cernes mais aussi sur mes imperfections et mes rougeurs pour unifier mon teint tout en légèreté. Pour me plaire, le produit doit être couvrant mais aussi avoir une texture assez fine pour se faire totalement oublier sur le visage. Le Colorstay Awaken de Revlon est ma dernière découverte, et je le trouve super : il camoufle tout ce qui est camouflable, tient longtemps et ne marque pas les zones de sécheresse grâce à sa formule hydratante. Son seul défaut ? Son applicateur mousse, que je trouve assez peu hygiénique et économique.

Masque hydratant Silkamino de Drunk Elephant

Masque hydratant cheveux Silkamino — Drunk Elephant — 28 € pour 210 ml

La marque américaine Drunk Elephant fait régulièrement le buzz pour ses produits de soin visage aux formules clean et très concentrées en actifs « belle peau ». Mais saviez-vous qu’elle proposait aussi des produits capillaires ? Je ne le sais que depuis quelques semaines, mais quelle découverte ! Le Masque hydratant Silkamino contient du beurre de marula, des acides gras de tournesol et du panthénol pour fortifier les longueurs et leur redonner de la brillance et de la douceur. Et ça fonctionne ! J’aime l’utiliser en soin profond, une fois par semaine : j’applique le produit sur cheveux secs, je le laisse poser vingt minutes, puis je le rince et j’enchaîne sur mon shampoing habituel.

Huile démaquillante des Laboratoires de Biarritz

Huile démaquillante visage, yeux et lèvres — Laboratoires de Barritz — 17,50 € pour 200 ml

Composée à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, l’Huile démaquillante des Laboratoires de Biarritz est la première étape idéale d’un double nettoyage efficace. Elle contient un extrait d’algue brune, de l’huile de tournesol ainsi que du bisabolol pour démaquiller la peau tout en apaisant les signes de sécheresse et les tiraillements. Sa texture épaisse permet de bien masser le produit pour décoller les pigments, et s’émulsionne parfaitement lorsqu’on rajoute un peu d’eau. Contrairement à d’autres produits du même genre, cette huile ne laisse pas de voile flou sur les yeux après le démaquillage du mascara, et rien que pour ça, elle mérite qu’on lui laisse sa chance.

Les favoris beauté de Barbara

Correcteur de teint de Dior Backstage

Correcteur de teint – Dior Backstage – 22,40€ au lieu de 32€

« Couvrant sans être étouffant pour la peau, ce correcteur multiusages camoufle mes petites imperfections, taches, cicatrices et cernes tout en offrant à mon épiderme le glow que je recherche. Je l’aime tout particulièrement car il est waterproof ce qui lui permet de ne pas migrer pendant la journée et son effet zéro matière le rend imperceptible. Au-delà de sa formule que je trouve déjà excellente, son applicateur sous forme de petit pinceau est extrêmement pratique et vient déposer la juste dose de produit, là où j’en ai besoin. »

Lip + Cheek Mini de Milk Makeup

Stick lèvres et joues format voyage – Milk Makeup – 19€

« Parce que ma peau a tendance à « boire » les produits, je suis souvent dans l’obligation de faire quelques petites retouches make up ici et là dans la journée. Et si autrefois j’étais obligée de trimballer avec moi rouge à lèvres, blush et pinceaux, j’ai aujourd’hui trouvé mon salut dans le stick Lip + Cheek mini (dont la taille me permet de pouvoir le glisser dans mes petits sacs). Hyper pigmenté et assez riche pour être appliqué sur le visage, il donne bonne mine tout en apportant une touche de couleur à mes lèvres. Un petit produit bien pratique ».

Sérum anti-imperfections Carbon Star de Pai

Sérum Anti-Imperfections Carbon Star – Pai – 28,70€ au lieu de 41€

« Cette huile de nuit est une vraie tuerie. Pendant le sommeil, elle vient rééquilibrer la production de sébum, atténuer les rougeurs liées à l’inflammation, apaiser l’épiderme et accélérer la cicatrisation des boutons. Le tout, pendant la nuit. Avec elle, le concept de sommeil réparateur prend vraiment tout son sens et je suis assez satisfaite d’avoir pu mettre la main sur un produit de beauté anti-imperfection et non agressif (ce qui est plutôt rare) ».

Gouttes Autobronzantes Sunny Honey de Coco & Eve

Gouttes autobronzantes pour le visage Sunny Honey – Coco & Eve – 28€

« Je vous parle souvent de mon amour inconditionnel pour l’autobronzant. Et si je suis fidèle à la formule A Hint of Summer de Rudolph Care, j’ai pu tester le produit Sunny Honey de Coco & Eve et être plutôt séduite par le résultat. Hyper facile à glisser dans une routine, il suffit d’ajouter 3 gouttes de produit à sa crème de jour pour obtenir un teint lumineux, hâlé et unifié en quelques minutes seulement. Une facilité d’application principalement due à une formule hyper onctueuse qui permet de ne pas se manquer, même quand on débute. »

Crème de nuit réparatrice d’Antipodes

Culture Gel Crème De Nuit Reparateur – Antipodes – 34,93€ au lieu de 49,90€

« Enrichie en acide hyaluronique végétale et en fougère noire Mamaku (une espèce endémique de Nouvelle-Zélande), cette crème de nuit renforce ma barrière cutanée, réduit la perte en eau et le phénomène de déshydratation. Chargée de Probiotiques, elle restaure le microbiome (essentiel à la bonne santé de ma peau) et limite les micro-inflammations qui nous touchent, quel que soit notre type d’épiderme. »

