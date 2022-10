La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de septembre

Anti-cernes effet latex, baume cocooning pour les lèvres, démaquillant « couture »… Voici les produits qu’ont testés et aimés les journalistes beauté de Madmoizelle ce mois-ci.

En tant que rédactrices beauté, nous avons la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, nous dénichons parfois de véritables pépites. Il serait bien dommage de ne pas vous en parler ! C’est pourquoi nous lançons « La crème de la crème », ou nos favoris du mois : un florilège de tous les produits et accessoires beauté que nous avons testés et aimés ces trente derniers jours.

Les favoris beauté de Virginie

Anti-cernes #FAUXFILTER Luminous Matte de Huda Beauty

Retrouvez l’Anti-cernes #FAUXFILTER Luminous Matte de Huda Beauty, 29,90€ pour 9ml

Depuis quelques années maintenant, depuis que ma peau est enfin « sous contrôle », je ne mets plus de fond de teint. En revanche, j’utilise un anti-cernes que j’applique par petites touches sur mes imperfections ainsi que sur différentes zones de mon visage (cernes, paupières, ailes et arête du nez, milieu menton et entre les sourcils). Le nouvel anti-cernes #FAUXFILTER signé Huda Beauty me plaît beaucoup, car il est crémeux sans être trop fluide, et s’étire très bien au pinceau ou à l’éponge, sans perdre en couvrance. Cernes, boutons, rougeurs… Rien ne lui résiste ! Autre bon point : il tient toute la journée et ne marque pas trop les ridules des paupières ni les zones de sécheresse.

Masque en stick régénérant 3-en-1 de La Rosée

Retrouvez le masque en stick régénérant 3-en-1 de La Rosée, 17,90€ pour 75ml

Je l’avoue, j’ai une vraie passion pour les masques visage ! Si j’avais le temps, je pense que j’en ferais un tous les jours ! Pour ma peau mixte, j’ai une préférence pour les formules séborégulatrices à base d’argile blanche, à la fois absorbante et douce pour la peau. Le masque en stick de La Rosée est mon dernier coup de cœur en la matière. Il est très facile à utiliser, se rince facilement et laisse la peau plus douce et lumineuse. Son temps de pause de cinq minutes est idéal, et son packaging nomade fait de lui l’un des produits préférés de ma trousse de toilette.

Mascara Limitless d’ILIA

Retrouvez le Mascara Limitless d’ILIA, 29,90€ pour 8g

Si j’aime appliquer du mascara pour donner du volume à mes cils, je déteste l’étape du démaquillage. Quoi que je fasse, et quel que soit le produit que j’utilise pour me démaquiller, je me réveille toujours avec des traces noires sous les yeux. Mais ça, c’était avant de découvrir le mascara Limitless d’ILIA qui, en plus de faire des cils de folie, se démaquille à l’eau tiède. Une vraie découverte !

Soin coiffant sans rinçage N°6 d’OLAPLEX

Retrouvez le Soin coiffant sans rinçage Bond Smoother N°6 d’OLAPLEX, 29,90€

À force d’enchaîner les balayages, mes longueurs ont perdu de leur vigueur et de leur éclat. Pour leur redonner du poil de la bête, j’utilise depuis quelques semaines le soin coiffant N°6 d’OLAPLEX. J’en applique une noisette sur mes cheveux, juste après un séchage léger à la brosse chauffante, et le résultat est incroyable : ils sont beaucoup plus doux, plus brillants, et mon semblant de brushing tient plus longtemps. Il est encore un peu tôt pour confirmer (ou non) les promesses de réparation de la fibre capillaire du produit, mais le résultat immédiat est bien là.

Les favoris beauté de Barbara

Le Plum Plump Hyaluronic Serum de Glow Recipe

Le Plum Plump Hyaluronic Serum, Glow Recipe, 59€

Au détour d’un voyage en Californie, j’ai eu l’occasion de ramener 2-3 (plutôt 10) produits de beauté assez cool que je zieutais depuis un moment sans pouvoir mettre la main dessus en France. L’une de mes plus belles surprises a clairement été le sérum star d’Instagram : le Plum Plump Hyaluronic Serum de la marque Glow Recipe. Un produit dont la réputation est à la hauteur de son efficacité (ce qui est plutôt rare finalement). Obtenu grâce à 3 types de prunes (un ingrédient antioxydant de choix), ce sérum contient également de l’acide hyaluronique en quantité importante pour offrir un maximum d’hydratation, de rebond et de glow. Un produit dont il est difficile de se passer une fois utilisé.

Le Baume À Lèvres Probiotic Aurelia London

Le Baume À Lèvres Probiotic, Aurelia London, 22,50€

Si comme moi, vos lèvres se gercent dès les premiers jours d’automne, sachez que ce n’est pas une fatalité. Il existe en effet des alternatives efficaces aux sticks à lèvres classiques (qui ne font pas toujours le job). Ce mois-ci, j’ai pu tester le baume aux probiotiques de la marque Aurelia London. Formulé avec un cocktail d’huiles végétales (huile de mongongo, huile de pépin de melon, beurre de karité) ainsi que d’un complexe baptisé Protida (qui est un mélange de peptides, probiotiques et bifidus), ce produit stimule la production de collagène et d’acide hyaluronique pour que les lèvres puissent se réparer rapidement. Un vrai must-have.

L’huile démaquillante yeux et bouche au Nymphéa de Dior

Le démaquillant yeux et lèvres, Dior, 39,90€

Cette huile démaquillante biphasée au nymphéa signée Dior est très étonnante. Formulée pour convenir aux zones les plus sensibles du visage comme les paupières ou la bouche, il démaquille tout en douceur et n’agresse jamais la peau. Composé à 98% d’ingrédients d’origine naturelle, il est infusé d’huile de jojoba pour réconforter l’épiderme après le passage du coton et retire les impuretés grâce au nymphéa qui est un actif purifiant. Pour plus de simplicité, je l’applique sur l’intégralité de mon visage (qui a besoin d’être démaquillé sans être agressé car j’ai la peau très sensible), et mon épiderme n’a jamais été en meilleure forme. Éclat, rebond, hydratation, confort… Tout y est.

Le Sérum Vegan pour les cheveux de Cut By Fred

Vegan Serum, Cut By Fred, 29€

Très léger, ce sérum signé Cut By Fred nourrit les pointes sèches, lisse les frisottis et vient apporter de la brillance aux cheveux. Entièrement vegan, sa formule associe huile de jojoba, argan, ricin, et abyssinie pour offrir aux cheveux tout ce dont ils ont besoin pour être plus beaux et forts que jamais. Si vous avez les cheveux normaux, secs ou déshydratés, ce produit est celui qu’il vous faut. Et il lui suffit de 2 gouttes (littéralement) pour faire son travail.

