Découvrez les palettes de fards à paupières qui nous font de l’oeil pour cet automne

Avec l’automne reviennent les envies de maquillages des yeux plus intenses. Ces huit palettes ont de nombreux atouts pour vous accompagner toute la saison et au-delà !

Ça y est, c’est officiel : l’automne est là ! À nous les pumpkin spice latte, les écharpes en tartan et la cueillette des champignons ! Niveau routine beauté, c’est l’occasion de s’amuser un peu avec ses pinceaux de maquillage après des mois d’été plus sages. Et si on en profitait pour tester de nouvelles harmonies de couleurs ?

Découvrez les palettes de fards à paupières qui vont faire le buzz cette saison (et même celle d’après), pour vous inspirer et/ou vous faire plaisir.

Palette Mini Bronze de Natasha Denona

Retrouvez la palette Mini Bronze de Natasha Denona, 26€

Signée Natasha Denona, cette mini palette de voyage contient cinq fards à paupières neutres aux tons chauds dans des finitions crémeuses, mates et métalliques parfaites pour l’automne. Grâce à son assortiment de couleurs, elle permet de réaliser de nombreux maquillages du plus discret au plus intense.

Palette Nouveau Palette d’Anastasia Beverly Hills

Retrouvez la palette Nouveau Palette d’Anastasia Beverly Hills, 57€

Très complète, la « nouveau » palette d’Anastasia Beverly Hills se compose de douze fards à paupières dans des textures mates et métalliques. L’harmonie de teintes, aux faux airs vintage et aux sous-tons chauds et olive, offre une grande possibilité de looks frais comme une averse d’automne, mais aussi réconfortants telle une bonne soupe de butternut.

Palette Beauté des yeux Gorgeous Flora de Gucci

Retrouvez la palette Beauté Des Yeux Gorgeous Flora de Gucci, 160€

Résolument luxueuse, cette palette Gucci au look couture contient douze fards à paupières inspirés par le parfum Gucci Flora et déclinés dans des finis satinés, mats et métallisés pour créer une infinité de maquillages de jour comme de soirée. Un objet de collection dédié aux fans de la marque au double « G ».

Palette Lovefest Obsessions de Huda Beauty

Retrouvez la palette Lovefest Obsessions de Huda Beauty, 29,90€

Créée en collaboration avec Kayali, sa marque sœur, la dernière palette d’ombres à paupières de Huda Beauty en met plein les yeux ! Elle contient neuf fards, dont six mats et trois métalliques, à la texture crémeuse innovante. Avec son camaïeu d’orange et de marron, elle rappelle les balades en forêt et les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle.

Palette CODE: Fancyyy! d’Essence

Retrouvez la palette CODE: Fancyyy! d’Essence, 11,99€

Pour cet automne, Essence a imaginé une palette de fards à paupières haute en couleur ! Du violet à l’orange en passant par le fuchsia et le bleu lavande, elle contient dix-huit teintes pour réveiller n’importe quel maquillage un peu trop nude, ou transformer son look de jour en look de soirée.

Palette The Imagination de Maddie Ziegler X MORPHE

Retrouvez la palette The Imagination de Maddie Ziegler X MORPHE, 28€

Forte d’une première collaboration réussie avec la marque de maquillage MORPHE, la danseuse et influenceuse Maddie Ziegler propose une nouvelle combinaison de teintes ultra pigmentées dans des textures mates et pailletées. Pour cette saison, c’est un mélange harmonieux de beiges, de bruns, de violets et de verts qui a été choisi pour sublimer tous les regards.

Palette Better Than Chocolate de Too Faced

Retrouvez la palette Better Than Chocolate de Too Faced, 49,90€

La palette Better Than Chocolate de Too Faced comprend dix-huit fards infusés de poudre de cacao dans des teintes censées rappeler les nuances gourmandes du chocolat. Pour compléter cette délicieuse harmonie, des touches de couleur ont été ajoutées, comme autant de bonbons sur un glaçage miroir.

Palette Came to Play de Rare Beauty

Retrouvez la palette Came to Play de Rare Beauty, 33€

Cette jolie palette signée Rare Beauty, la marque de cosmétiques de la chanteuse et actrice Selena Gomez, propose six fards à paupières et un top coat pailleté pour ajouter de la dimension au maquillage. Ses teintes froides de violet, d’aubergine et de rose permettent de créer de nombreux looks du plus subtil au plus audacieux.

