3 recettes des meilleurs sablés de Noël du monde

Oh oh oh, c’est bientôt Noël, soit le moment parfait pour cuisiner moult gâteaux et sablés qui sentent bon la cannelle et le sapin fraichement coupé. Et je suis sympa, je vous partage mes meilleures recettes, par pur altruisme.

Publié en décembre 2020

C’est pas 2022 qui va nous pourrir les fêtes de Noël, non mais. Il y a un moment, on ne va pas laisser l’ambiance actuelle gâcher la meilleure période de l’année, il ne manquerait plus que ça !

Alors oui je sais, pas hyper simple de se mettre dans l’esprit des fêtes ces derniers temps. Même pour moi, étant habituellement la pire personne à supporter tant je déborde d’excitation à ce moment de l’année, j’ai du mal à me mettre dans l’ambiance.

Mais (oui, parce qu’il y a un « mais »), j’ai décidé que là maintenant, ça suffisait. Ça suffit du seum, ça suffit de l’ambiance morose, ça suffit de l’actualité déprimante, ça suffit.

Oui je fais peut-être l’autruche, oui je préfère me planquer que d’être confrontée à la réalité anxiogène, mais vous savez quoi ? C’est pas grave. C’est pas grave de fuir, c’est pas grave d’occulter, c’est pas grave de se planquer, c’est pas grave de se persuader que tout finira par s’arranger même si parfois c’est franchement dur d’y croire.

Et par quoi on commence, pour se remonter le moral ? Par faire des petites choses qui nous plaisent. Et moi ce qui me plait au mois de décembre, c’est de faire des sablés de Noël si nombreux qu’ils pourraient nourrir toute l’école maternelle de ma fille pendant une semaine. J’exagère à peine, vous me connaissez.

Alors si vous aussi, vous aimez avoir les mains dans la pâte, si vous aussi, vous avez une petite passion pour la cannelle, les noisettes et les amandes, je vous partage mes trois recettes préférées. Cadeau !

La recette facile des croissants de lune de Noël

Je commence avec ma favorite. Ces sablés de Noël en forme de demi-lune (ou de petite crotte selon ma fille, mais c’est moins glamour) sont croquants, délicatement parfumés à la noisette et terriblement addictifs. Alors oui, il y a une bonne quantité de beurre, mais faut ce qui faut hein. Pour la réaliser, vous avez besoin :

280 g de farine

une cuillère à café de levure

210 g de beurre mou

100 g de poudre de noisettes

70 g de sucre

du sucre glace (en option pour la déco)

Une fois que vous avez tous vos ingrédients, il n’y a qu’à tout mélanger puis finir par ajouter le beurre coupé en petits dés. Et là, relevez vos manches et malaxez-moi tout ça avec vos petits doigts, jusqu’à ce que la pâte se détache des parois du saladier et que vous arriviez à former une boule.

Une fois que c’est fait, prélevez des petites boules que vous faites rouler entre vos mains avant de les poser sous forme de demi-lune sur une plaque avec du papier sulfurisé.

Et là c’est parti pour 10 minutes au four, à 200° degrés. Faites attention à ne pas les laisser se colorer, ils doivent rester blancs. Une fois qu’ils sont bien refroidis, vous pouvez les rouler dans du sucre glace.

La recette des étoiles à la cannelle de Noël

Je ne sais pas vous, mais j’ai une grosse addiction à la cannelle. Et au sucre. Et à la clope. Mais là n’est pas le sujet.

Tout ça pour dire qu’un biscuit de Noël sans cannelle, c’est un peu comme un Kinder sans surprise : c’est bien, mais on peut mieux faire. C’est pour ça que je vous partage ma recette à la cannelle pleine de glaçage et d’esprit de Noël (comment ça, j’en fais trop ?)

Pour réaliser ces jolies étoiles, vous aurez besoin de :

100 g de beurre doux

280 g de farine

100 g de sucre blond

120 g de miel

½ cuillère à café de levure chimique

3 cuillères à café de cannelle en poudre

un œuf

Et pour le glaçage, il vous faudra :

un blanc d’œuf

200 g de sucre glace

En premier, il faut faire fondre le beurre à la casserole et le laisser bien refroidir. Une fois bien froid, vous pouvez y ajouter le miel, le sucre blond et l’œuf entier, et bien mélanger. Une fois que c’est fait, dans un grand saladier, vous pouvez mélanger la farine, la levure et la cannelle. Ensuite, creusez un puits au centre et versez-y votre mélange beurre/miel/sucre/œuf. Pétrissez la pâte comme si votre vie en dépendait.

Ensuite, vous pouvez étaler la pâte sur une surface farinée (donc pas sur votre chat, ça marche moins bien), et découper des petites étoiles à l’aide d’un emporte-pièce. Bon, je ne suis pas fermée d’esprit, vous n’avez pas l’obligation ultime de ne découper que des étoiles, vous pouvez aussi faire des cercles, ou des sapins, ou même des teubs, chacun son truc, personne ne juge.

Une fois que vos formes sont faites, vous disposez tout ça sur une plaque avec du papier sulfurisé, et hop au four pendant 6 à 8 minutes à 180° degrés. Et non, on ne se jette pas dessus tout de suite une fois qu’ils sont sortis du four, on les laisse refroidir complètement.

Mais ça tombe bien parce que pendant ce temps vous pourrez faire le glaçage ! Pour cela, c’est très simple : vous montez le blanc en neige et vous ajoutez petit à petit le sucre glace. Et c’est tout ! Vous n’aurez plus qu’à étaler le glaçage à la spatule une fois que vos étoiles seront froides.

La recette des petits sapins aux amandes

Et voici la dernière recette idéale pour le mois de décembre (ou même toute l’année si vous aussi vous êtes dans le déni), celle des petits sapins aux amandes.

Vous pouvez faire un glaçage si vous le souhaitez, en reprenant la recette des étoiles à la cannelle, ou les garder comme ça, tout simplement.

Pour réaliser cette recette des sablés parfaits, vous aurez besoin de :

190 g de farine

90 g de sucre

125 g de beurre

une pincée de sel (sauf si vous utilisez du beurre demi-sel, personnellement c’est ce que je préfère)

75 g de poudre d’amande

un jaune d’œuf

En premier, vous pouvez mélanger la farine, le sel, le sucre et la poudre d’amande dans un saladier. Je vous conseille de fouetter doucement pour que ça se mélange bien.

Ensuite vous pouvez ajouter le beurre mou coupé en petits dés, et malaxer la pâte du bout des doigts. À cette étape-là, ça doit ressembler un peu à du sable. Ensuite, il faut creuser un petit puits au centre, ajouter le jeune d’œuf et pétrir doucement, jusqu’à ce que ça fasse une belle boule (de Noël, badam tss).

Ensuite, vous pouvez laisser reposer la pâte au frigo pendant une heure. Ne zappez pas cette étape, elle est importante ! Elle permet au beurre de se raffermir et aide la pâte à prendre une vraie consistance. Et elle sera plus facile à étaler ensuite.

Oui parce qu’en parlant d’étaler, c’est ce que vous devez faire après avoir laissé la pâte reposer. Farinez un peu votre plan de travail pour que la pâte ne colle pas et hop, étalez-moi tout ça. Prenez ensuite un ou plusieurs emportes-pièces et découpez les formes que vous voulez.

Moi je kiffe les sapins, mais chacun son truc hein. Ensuite, déposez délicatement chacune d’elles sur une plaque avec du papier sulfurisé, et direction le four pendant 10-12 minutes à 180° degrés.

Si vous souhaitez les décorer ensuite, attendez bien qu’ils refroidissent !

Allez, hauts les cœurs !

