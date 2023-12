La recette festive du sapin de Noël fourré à la mozzarella

Parfaite pour un apéro de fêtes, cette recette du sapin en pâte à pizza garnie à la mozzarella et au beurre aux herbes se prépare en 20 minutes maximum.

Si vous recevez pour Noël ou le 31 décembre, vous avez sans doute envie de surprendre vos convives, sans pour autant passez des plombes en cuisine

Ça tombe bien : pour que vous ne perdiez pas une miette des coupes de champagne et des débats politiques avec votre tonton Gérard, on vous livre la recette rapide et délicieuse du sapin de Noël fourré à la mozzarella et au beurre aux herbes. Hyper simple à préparer, cette mise en bouche mettra (contrairement à Gérard) tout le monde d’accord.

Pour 8 personnes, ils vous faut :

2 pâtes à pizza

2 belles boules de mozzarella de 250 g (ou 4 de 125 g)

40 g de beurre doux

1/2 bouquet de ciboulette fraîche

1 gousse d’ail

1 œuf

Sel, poivre

25 cl de sauce tomate

La recette du sapin de Noël fourré à la mozzarella

Commencez par préchauffer le four à 190°C.

Pendant ce temps, préparez les pâtes à pizza : coupez-les dans la hauteur en 4 bandeaux, puis recoupez ces derniers dans la largeur de façon à obtenir 24 carrés de pâte de taille plus ou moins égale (12 carrés par pâte à pizza)

Coupez les boules de mozzarella en 24 morceaux égaux et placez-les sur les carrés de pâte à pizza. Refermez-les délicatement en pinçant le haut de la pâte, puis roulez-les sur le plan de travail pour obtenir des boules.

Sur une plaque de cuisson sur laquelle vous aurez placé du papier sulfurisé, montez le sapin : il faut 6 boules de pâte à pizza en guise de base, puis réduisez d’une boule par ligne, pour arriver en haut du sapin. Les boules restantes servent à réaliser le pied du sapin.

Séparez le jaune du blanc d’œuf et utilisez le jaune pour badigeonner votre sapin à l’aide d’un pinceau. Vous pouvez ajouter un peu d’eau au jaune pour le délayer et obtenir plus de matière. Enfournez ensuite pour 15 à 20 minutes à 190°C.

Pendant que le sapin cuit, émincez la gousse d’ail et la ciboulette, puis faites fondre le beurre au micro-ondes. Ajoutez-y l’ail et les herbes. Salez et poivrez à votre convenance.

Lorsque le sapin sort du four, badigeonnez-le de beurre aux herbes et à l’ail et servez immédiatement, accompagné de sauce tomate.

Bon appétit !

