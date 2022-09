On vous dit tout sur le déodorant naturel et vegan dont Emma Waston ne peut plus se passer

Avec sa formule naturelle et sa texture crème-poudre, ce déodorant a déjà séduit plus de 100 000 personnes, dont la très sélective Emma Watson.

Suite à la controverse entourant l’utilisation de sels d’aluminium dans les déodorants et antitranspirants (ndlr, pour rappel, le Comité Scientifique pour la Sécurité des Consommateurs a statué que l’aluminium ne présentait pas de risque pour la santé et qu’il ne joue aucun rôle dans le cancer du sein), nombreux sont les consommateurs et consommatrices à avoir cherché des alternatives plus naturelles aux sprays et roll-ons conventionnels.

L’actrice Emma Watson, dont les engagement sociaux et écologiques se répercutent jusque dans le dressing et dans la salle de bains, a elle aussi franchi le cap du déodorant green, et a opté pour un produit qu’elle qualifie aujourd’hui, dans un entretien accordé au British Vogue, « d’essentiel » : le déodorant crème Botanical Cream d’Aurelian (24€). Et elle n’est pas la seule ! Depuis son lancement, ce sont plus de 100 000 personnes qui ont craqué pour sa texture fondante et son parfum frais.

Le déodorant Botanical Cream Deodorant, une formule naturelle pour rester fraîche

La texture crème-poudre à base de beurre de karité, d’argiles et de bicarbonate du Botanical Cream Deodorant d’Aurelia fond au contact de la peau et dépose un voile invisible qui neutralise les odeurs tout au long de la journée.

Il contient des huiles essentielles de tea tree, d’eucalyptus, de menthe poivrée et de lavande qui s’activent durant les périodes de fortes transpiration, neutralisant les odeurs tout en procurant une sensation de fraîcheur (au départ un peu déroutante, façon « courant d’air » sur les dessous de bras, mais finalement assez agréable !). Naturellement anti-bactériennes, celles-ci participent aussi à diminuer le risque de poils incarnés.

Et pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de prélever l’équivalent d’un petit pois de produit puis de l’étaler sur toute la surface de l’aisselle.

