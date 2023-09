4 raisons de passer aux culottes menstruelles clipsables

La culotte menstruelle a désormais la faculté d’être clipsable. En tant qu’utilisatrice, cette innovation a le mérite de changer le rapport aux menstruations. Voici quatre avantages de ce nouveau type de protection.

Que vous soyez une personne menstruée ou non, vous savez ce qu’est une culotte menstruelle. Ce type de protection a gagné en popularité de manière exponentielle en même temps que la croissance d’une conscience écologique, due à la crise sanitaire. Une réaction en chaîne qui a entraîné une baisse de la consommation et donc une perte d’attrait pour les protections menstruelles jetables.

Mais parmi la pléiade d’offres disponibles sur le marché, certaines s’efforcent de proposer des innovations, et c’est le cas de la marque My Joy. Ses deux créatrices, Charlotte et Aurélie, souhaitaient proposer un produit qui permette aux personnes menstruées de se changer facilement et autant de fois que nécessaire pour rester toujours au sec.

Découvrir le bar à culottes menstruelles My Joy

La promesse : pouvoir se changer partout de façon simple et sortir sereine de chez soi !

De quelle manière ? En leur offrant la possibilité de se changer dès qu’elles le désirent grâce à une collection de fonds de culotte absorbants. Voici quatre arguments qui vous feront peut-être envisager ce type de protection lors de vos prochains cycles.

Profiter du confort des culottes menstruelles sans rester dans une culotte humide

Être une personne menstruée signifie ne pas pouvoir faire l’impasse sur les protections menstruelles. Alors quand les culottes menstruelles se sont démocratisées, ce fut un synonyme de confort pour beaucoup. Cependant, un problème s’est très vite posé pour les personnes aux flux abondants. Même les produits promettant 12 heures de protection ne sont parfois pas suffisants…

D’ailleurs, sur quoi se base cette promesse ? Quel est le flux de référence ? Cette mention peut rapidement devenir culpabilisante. Après tout, un flux léger pour très bien être absorbé en 24 heures. Ces mêmes personnes se retrouvent donc à ajouter des serviettes jetables, voire des tampons dans leurs culottes menstruelles. Autant dire que tout l’aspect pratique de l’objet fondait comme neige au soleil.

Tandis qu’avec les culottes clipsables, vous choisissez une base et plusieurs fonds de culottes de la forme que vous désirez. Une manière d’être toujours au sec et bien dans ses baskets sans se préoccuper de ses règles. Fini la sensation d’humidité constante.

Les culottes clipsables permettent de se changer plus facilement

L’avantage des boutons pressions proposés par les culottes de la marque My Joy ? Vous pouvez changer facilement votre protection sans avoir à enlever votre pantalon, combinaison ou collant. Vous sentez que la capacité d’absorption de votre fond de culotte a été exploitée au maximum ou que la sensation d’humidité vous dérange ? Vous n’avez qu’à changer votre fond de culotte et le glisser le fond employé dans un contenant imperméable, afin de continuer votre vie.

Une manière de vivre un peu plus sereinement sa période de règle et de reprendre confiance en ses protections sans avoir peur de voir une tache de sang salir ses vêtements. Mais aussi de ne pas avoir à transporter une grosse culotte imbibée de sang toute la journée en attendant seulement le soir pour la laver.

S’offrir une culotte menstruelle 100 % clipsable de la marque My Joy

Pouvoir varier les design de ses sous-vêtements

Au-delà de la praticité de l’objet, opter pour une culotte clipsable vous permet d’opter pour le type de dessous que vous voulez selon votre tenue ou votre humeur du jour. Par exemple, chez la marque My Joy, il existe deux formes possibles, culotte ou tanga en deux coloris pour le moment noire et cerise.

Qu’il s’agisse du fond de culotte ou de tanga, chacun est disponible pour les flux légers, moyens et abondants. Un véritable petit bar à culottes chez soi qui permet de se créer sa culotte sur-mesure en fonction de ses besoins et de sa journée.

De quoi vous réconcilier avec les culottes menstruelles au design parfois très basique. Encore une fois, le parfait moyen de parer à l’effet d’humidité de certaines culottes menstruelles et tout cela à moindre coût : acheter des fonds de culotte coûtera toujours moins cher que de se racheter une culotte dans son entièreté.

Bar à culotte 100 % clipsable My Joy // Source : My Joy

Une transition plus douce pour s’éloigner des protections jetables

Cet argument s’adresse surtout aux personnes qui ne sont pas encore familières des culottes menstruelles par habitude du jetable. Le fait de pouvoir clipser et déclipser grâce aux boutons pressions son fond de culotte à sa base permet de recréer un geste familier et peut-être rassurant. Pouvoir se changer dès que possible est aussi un avantage.

De plus, inconsciemment, changer son fond de culotte et sentir un tissu et sec propre au niveau de son intimité, rappelle aussi l’utilisation de protection jetable. Faire évoluer ses habitudes, du jetable vers le durable, peut être accompagner à travers des innovations comme les culottes clipsables.

Si vous envisagez de vous laisser tenter par des modèles de la marque My Joy, sachez que leur entretien n’est pas plus compliqué. Le fond de culotte est à rincer à l’eau froide puis à passer à la machine à 30 °C sans essorage. C’est tout ! Vous pourrez ainsi avoir des culottes personnalisables que vous auriez plaisir à mettre pendant la période la plus périlleuse du mois.