Non, le rasage et l’épilation ne modifient pas le poil (même si on a l’impression du contraire)

Vous avez entendu que le rasoir et la cire ne changeaient pas le poil, mais vous avez quand même l’impression que les vôtres sont plus drus ou qu’ils s’affinent ? Voici pourquoi.

Qui n’a jamais entendu « Arracher un cheveu blanc en fait pousser deux autres à la place », ou « Il faut couper ses pointes un soir de pleine lune pour renforcer ses cheveux » ? Dans la catégorie des mythes beauté, ceux qui concernent les poils sont les plus nombreux. Et il y en a un qui a particulièrement la vie dure : selon un grand nombre de témoignages, le rasage et l’épilation modifieraient la structure du poil, le rendant plus épais ou plus fin en fonction de la technique utilisée pour faire peau nette.

Pourtant, il n’en est rien ! Une dermatologue nous explique pourquoi on peut avoir cette impression et pourquoi elle est fausse — une bonne fois pour toutes.

C’est un fait : raser les poils ne les rend pas plus épais

Dans une vidéo publiée sur Instagram, la dermatologue Audrey du compte Dermato Drey répond à la question qu’on s’est toutes déjà posée au moins une fois : est-ce que le rasoir rend les poils plus épais, plus foncés, plus drus ? Et les explications de la professionnelle de santé sont claires comme de l’eau de roche.

« Raser, couper, tondre un poil ou un cheveux n’envoie aucune information à la racine du poil. Il continue donc sa pousse normale, au même rythme qu’avant. Lorsqu’un poil est coupé à sa base, c’est-à-dire là où il est naturellement le plus dru, quand il va pousser les jours suivants, il va nous paraître piquant au toucher. C’est ça qui nous donne l’impression qu’il est plus fort, d’autant qu’il est plus sombre car il n’a pas encore vu le soleil. Mais à long terme, il aura exactement le même aspect qu’un poil d’une zone non rasée.

Vous l’aurez compris : le rasage ne modifie pas l’ADN du poil, il donne juste l’impression de poils plus drus et plus foncés pendant quelques jours, le temps de la repousse.

Si on décide de ne plus se raser ni de s’épiler du tout, les poils qui finiront pas remplacer ceux ayant auparavant été rasés repousseront tout à fait normalement, pas plus épais ni plus foncés qu’avant le passage de la lame.

Autre fait : la cire n’a pas d’effet sur la repousse des poils !

Une autre légende urbaine veut que s’épiler à la cire permettrait d’affiner les poils sur le long terme, et même de contribuer à leur disparition totale.

À nouveau, comme l’explique la dermatologue dans cette vidéo d’une minute publiée sur le compte de Dr.Good!, ce mythe est infondé :

La cire ne finit pas par épuiser le poil. C’est juste qu’avec le temps, l’imprégnation hormonale diminue pour les femmes, donc certaines zones deviennent moins [fournies], comme les jambes, et d’autres zones [deviennent plus denses]. [C’est ce qui donne ] les poils sur le visage.

Merci docteur, pour ces explications au poil !

À lire aussi : Vous avez les sourcils frisés ? Mieux vaut les tailler que les épiler !

Crédit photo images de Une : No Revisions et Karolina Grabowska sur Pexels