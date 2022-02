Les cosmétiques solides sont cool pour la planète, mais sont-ils efficaces et bons pour la santé ?

Les cosmétiques solides ont révolutionnés notre manière de consommer la beauté. Mais sont-ils aussi bons pour pour la peau et la santé qu’on le croit ?

Autrefois présents seulement dans les rayons bio des supermarchés, les cosmétiques solides sont devenus peu à peu aussi cool que leurs homologues liquides. Formules pointues, actifs intéressants, bienfaits pour l’environnement… jusque-là on n’avait pas grand chose à leur reprocher !

Problème : le magazine 60 Millions de Consommateurs a trouvé la faille en étudiant dix shampooings, neuf dentifrices et huit déodorants solides différents.

Cosmétiques solides : les bons points

Moins d’emballage et des formulations plutôt correctes dans l’ensemble

L’avantage avec les cosmétiques solides, c’est qu’ils ne contiennent pas — ou peu — d’eau. Du coup, ils n’ont pas besoin d’être emballés dans du plastique pour pouvoir être conservés et amenés d’un point A à un point B !

Un réel avantage puisque qui dit moins d’eau et d’emballage, dit forcément moins de poids à transporter ce qui fait drastiquement baisser le bilan carbone par rapport à un produit liquide.

Autre élément rassurant : tous les produits solides testé disposent, à quelques exceptions près, d’un Cosméto’Score A ou B ; pour rappel, il s’agit d’un système de notation des cosmétiques (indépendant des lobbies industriels) mis au point par l’Institut National de la consommation. Il permet d’évaluer « l’impact des produits à la fois pour la santé et pour l’environnement » selon 60 Millions de Consommateurs.

Si on parle de « quelques exceptions près », c’est parce que certains cosmétiques incluent des actifs ou molécules qui peuvent être « irritants, sensibilisants ou nocifs pour l’environnement ».

Cosmétiques solides : les mauvais points

Un manque d’efficacité des shampoings solides

Les shampoings solides sont clivants. Soit on les adore car ils prennent peu de place et sont souvent formulés sans silicones, sulfates ou (mauvais) parabènes, soit on les déteste.

Dans l’ensemble, les vingts panélistes ont jugés l’efficacité de ce type de produit plutôt correcte mais après un mois de test, ces derniers reviennent souvent aux formats liquides et conventionnels pour obtenir plus d’efficience.

Les dentifrices solides ne sont pas à la hauteur

La particularité des dentifrices solides, c’est qu’ils sont généralement — tous sauf un ici — sans conservateurs. Un paramètre à prendre en compte puisque la bouche est un milieu très fertile pour les bactéries.

En partageant un seul et même galet dans une famille, par exemple (en y frottant régulièrement sa brosse à dents), on peut créer un terrain de choix pour le développement bactérien.

Autre fait alarmant : les dentifrices solides contiennent tous des éléments moussants et abrasifs pour l’émail comme pour la santé bucco-dentaire (siwak, kaolin, hydroxyapatite, charbon, carbonate de calcium).

Attention aux ingrédients allergisants dans les déodorants

Si les déodorants testés pour 60 Millions de Consommateurs disposent en majorité d’une composition propre sans ingrédients controversés comme les sels d’aluminums, le magazine note tout de même qu’ils peuvent contenir des huiles essentielles allergisantes et sensibilisantes pour la peau mais aussi du bicarbonate de sodium.

Ces derniers sont présents pour assurer l’aspect anti-microbien des produits mais aussi pour les parfumer. En revanche, ils peuvent représenter un risque pour les nourrissons, les femmes enceintes (dans le cas des huiles essentielles) et pour les personnes ayant la peau fragile. Le risque ? Des réactions vives au bicarbonate de sodium. Alors restez vigilantes et testez les nouveaux produits sur de petites zones avant de vous en badigeonner !

