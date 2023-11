Non, tester un fond de teint sur sa main n’est pas la meilleure idée et voici pourquoi 

Trouver la bonne nuance de fond de teint en magasin n’est pas facile. Généralement, la première chose qu’on a tous tendance à faire, c’est d’appliquer le testeur sur la main. Mais ce n’est pas une très bonne idée… voici pourquoi.

Lorsqu’on a envie d’un nouveau fond de teint, s’y retrouver parmi l’immensité de propositions en magasin est parfois un véritable parcours du combattant. Il faut dire qu’entre une marque et une autre, certaines nuances changent du tout au tout. Sans parler de la lumière industrielle des boutiques spécialisées… Bref, c’est un cocktail de mauvaises conditions pour pouvoir trouver la teinte parfaite. Mais s’il y a bien une chose à ne pas faire lorsqu’on se lance dans ce type de quête, c’est d’appliquer le testeur sur sa main. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est contre-productif !

La main : un mauvais indicateur

En hiver comme en été, il peut y avoir des différences majeures de bronzage entre certaines parties du corps comme la main et le visage. Si nous pensons à appliquer de la protection solaire sur notre visage, nous n’avons pas toujours le même réflexe lorsqu’il s’agit de l’extrémité de nos membres (pourtant très souvent exposés). Résultat ? Des différences parfois majeures de bronzage se remarquent. Un problème lorsqu’il s’agit de trouver la teinte de fond de teint qui puisse matcher celle du visage.

Si la main ne fonctionne pas, QUID de l’intérieur du poignet ? Malheureusement, cette technique ne fonctionne pas non plus puisque cette zone est généralement bien plus claire que le visage car elle est rarement en contact avec les rayons du soleil.

Mais alors comment faire pour ne pas se tromper ?

Le fond de teint fait partie des produits de beauté les plus chers vendus dans les magasins de cosmétiques. Alors autant ne pas faire d’erreur. Pour éviter le faux-pas, vous pouvez adopter une technique bien connue par les maquilleuses : tester le produit sur la zone se situant entre votre mâchoire et votre cou. Loin des muqueuses, cet endroit stratégique vous permet de ne pas prendre de risque quant à votre santé.

Si vous avez du mal à le faire tout seul et que vous avez quand même peur de la contamination bactérienne, demandez à un vendeur ou maquilleur travaillant dans votre boutique préférée de le faire à votre place. Ce dernier dispose de tous les outils pour désinfecter la formule et l’appliquer sur cette zone spécifique de votre peau de façon totalement sûre (notamment en utilisant des petits pinceaux à usage unique et du désinfectant).

Vous savez tout !

Crédits de la photo dans l’article : @Lalezarfa.

