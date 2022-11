Les produits cultes de parapharmacie qui méritent toute la hype du monde

La parapharmacie est l’entre beauté par excellence. Le souci, c’est qu’avec tous les produits qui y sont vendus, il est parfois difficile de trouver la perle rare. Pour vous donner un petit coup de main, voilà une sélection des produits les plus cultes.

La parapharmacie est un gros vivier de produits de beauté… Encore faut-il savoir slalomer entre les rayons. Le problème principal ? C’est que les grandes allées chargées de cette boutique souvent impersonnelle ne donnent pas forcément envie de s’y attarder pour pouvoir choisir les cosmétiques qui valent vraiment leur prix. Voici quelques indispensables pour s’y retrouver dans cette jungle de boîtes blanches.

Lait-Crème Concentré d’Embryolisse

Très nutritive, cette crème multifonctions dispose d’une formule qui va à l’essentiel : karité, aloé vera, cire d’abeille, protéine de soja… Une liste d’ingrédients plutôt courte qui n’empêche pas ce produit de convenir à tous les types de peaux, (même les plus sensibles) et de faire partie des chouchous des backstages de défilés.

Lait-crème concentré, Embryolisse, 9,70€

Baume démaquillant de SVR

Dermocosmétique, le laboratoire SVR propose des solutions dermatologiques pour toutes les peaux et leurs problématiques. Pour démocratiser le double nettoyage, la maison a donc sorti un baume démaquillant qui est une véritable tuerie. Très efficace, il retire excès de sébum, maquillage, poussière et cellules mortes tout en apaisant l’épiderme et en le dépolluant. Un tour de force que peu de produits arrivent à faire.

Baume démaquillant, SVR, 18,99€

Démaquillant yeux de Klorane

Le démaquillant pour les yeux de Klorane à l’eau de bleuet fait partie des produits cultes qui traversent les décennies. Sa formule divinement douce permet de se débarasser du mascara (même waterproof) sans assécher ou agresser la zone si fragile du contour des yeux. Gros plus : elle convient même aux peaux réactives.

Démaquillant yeux, Klorane, 7,50€

Cicalfate d’Avene

Comment faire un classement des meilleurs produits de parapharmacie sans parler de l’une des crèmes les plus vendues en France ? Il s’agit bien sûr de la Cicalfate d’Avene qui est un concentré d’Eau thermale d’Avène, d’un concept C⁺-Restore réparateur et d’ingrédients purifiants comme le sulfate de cuivre et le sulfate de zinc. Ce qui fait sa réputation ? Ses propriétés réparatrices, cicatrisantes et protectrices qui permettent de limiter la prolifération bactérienne, de calmer les sensations d’inconfort et de réparer les peaux irritées.

Cicalfate, Avene, 9,50€

Crème Effaclar Duo de La Roche-Posay

Effaclar Duo est LA crème de notre adolescence. Anti-imperfection, correctrice et désincrustante, elle permet de dire bye bye aux boutons et points noirs tout en régulant la production de sébum sans agresser la peau. À utiliser en soin local, elle est très efficace quel que soit votre âge ou votre type de peau.

Effaclar Duo, La Roche Posay, 15,50€

l’Huile Prodigieuse de Nuxe

Visage, corps, cheveux… Cette huile sèche à l’odeur divine accompagne nos étés depuis de nombreuses années. Enrichie en 7 huiles végétales, elle lisse, unifie et nourrit la peau sans fini gras.

Huile Prodigieuse, Nuxe, 19,90€

Phyto Scam de Phyto Paris

Si vous avez des pellicules, que votre cuir chevelu est en PLS et qu’il jongle entre surproduction de sébum et démangeaisons, la solution se trouve dans l’utilisation du shampoing Phyto Squam de Phyto Paris. Avec sa formule enrichie en poivre noir et en bois de Guyane, il assainit et apaise la zone tout en la réparant efficacement.

Phyto Squam, Phyto Paris, 13€

Sérum Repulpant fondamental de Patyka

Avec sa formule gorgée d’acide hyaluronique à 4 poids moléculaires et d’Hexapeptide-11, un complexe permettant de booster la production de collagène et d’élastine, ce sérum pointu signé Patyka remporte la palme de ce classement. Idéal pour les peaux sèches ou déshydratées, il vient reconstruire la barrière hydrolipidique tout en apportant rebond et hydratation à l’épiderme. Un must-have qui vaut son prix.

Sérum repulpant fondamental, Patyka, 86,99€

L’Eau de beauté de Caudalie

Cette eau de beauté rafraîchit la peau et booste l’éclat. Multifonctions, elle peut être utilisée pour réveiller le teint le matin avant les soins mais peut aussi faire office de base de maquillage ou encore de fixateur. Une formule culte qui mérite sa (bonne) réputation dans l’univers de la beauté.

Eau de beauté, Caudalie, 13,95€

Et pour vous, quels sont les produits cultes de parapharmacie qui mériteraient leur place dans ce top ?

Crédits de l’image de une : @Karolina Grabowska via Pexels