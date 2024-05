Que signifient vos rêves sexuels avec une célébrité ? On a la réponse

Vous rêvez régulièrement que vous faites l’amour avec un musicien ou une star de ciné ? Voici ce que cela signifie vraiment selon une experte en interprétation des rêves.

Allez, avouez : dans vos rêves les plus torrides, ce n’est pas toujours votre partenaire avec qui vous faites tout un tas de choses pas très catholiques, mais aussi parfois François Civil, Zendaya, Sam Heughan d’Outlander, voire Manuel Valls (on ne donnera pas le nom de la concernée).

Mis à part que vous trouvez la dite célébrité à votre goût, quelle est la signification cachée de son apparition dans vos songes ? Le site américain HelloGiggles a posé la question à Lauri Loewenberg, une analyste de rêves certifiée et autrice de Dream on It, Unlock Your Dreams Change Your Life (Rêvez, changez votre vie).

« Les célébrités apparaissent dans nos rêves lorsque le subconscient veut les utiliser pour faire passer un message. » Selon l’experte, « dans les rêves, les célébrités jouent rarement leur propre rôle, mais symbolisent plutôt quelque chose qui est pertinent pour notre vie au moment du rêve ».

Une connexion plus profonde que le désir sexuel

Mais alors, qu’est-ce que cela signifie lorsqu’on fait l’amour avec ladite célébrité ?

« Le sexe dans les rêves correspond généralement à un désir ou à un besoin d’intégrer les qualités d’autrui dans votre propre personnalité ou dans votre propre vie », analyse Lauri Loewenberg. « Demandez-vous donc ce que vous désirez chez cette célébrité – ou chez un personnage qu’elle a joué ou une chanson qu’elle a chantée, etc. »

Ainsi, vous imaginez partager un baiser langoureux avec Taylor Swift ? Peut-être que l’une des chansons de son nouvel album vous parle particulièrement ? Et si vous rêvez d’une partie de jambes en l’air incroyable avec Swann Arlaud, c’est peut-être que vous vous sentez connecté·e à son personnage dans Anatomie d’une chute.

« Si vous êtes vraiment attiré par la célébrité dans la vie réelle, votre rêve vous permet simplement de vous amuser un peu », relève Lauri Loewenberg.

Une signification différente selon sa situation amoureuse

Vous êtes célibataire et vous vous réveillez régulièrement en nage après un rêve hyper hot avec Timothée Chalamet ou Kirsten Stewart ? Pour Lauri Loewenberg, cela va au-delà du simple fantasme, mais renseigne aussi sur vos aspirations quant à votre situation romantique.

« Si vous êtes célibataire, les célébrités avec lesquelles vous avez des relations sexuelles dans votre rêve peuvent représenter les qualités que vous recherchez chez un partenaire. Il s’agit donc d’un aspect à prendre en compte lorsque vous essayez de comprendre votre rêve. »

Et si vous êtes en couple, il n’y a aucune gêne à avoir de fantasmer dans vos rêves sur une célébrité plutôt que sur votre partenaire. Comme le rappelle Lauri Loewenberg, rêver n’est pas tromper. La célébrité dont vous rêvez peut même représenter des qualités qui vous rappellent votre partenaire actuel·le… Ou des qualités que vous souhaiteriez qu’il ou elle ait.

« Le plus souvent, le sexe dans un rêve ne concerne pas une union physique que vous souhaitez, mais plutôt une union psychologique ou comportementale dont vous avez besoin. Votre subconscient a choisi cette célébrité particulière pour une raison. Ce n’est pas un hasard. Il y a quelque chose à propos de la célébrité qui est pertinent pour vous et votre vie en ce moment ».

