Lio réagit à l’affaire Depardieu sur France 5 : « tout le monde connaît les prédateurs sexuels »

Avec force et sincérité, la chanteuse Lio s’est exprimé sur le plateau de « C l’hebdo » au sujet de Gérard Depardieu, mis en examen pour viol depuis 2020.

Une fois de plus, Lio sait trouver les mots justes. Invitée sur le plateau de « C l’hebdo », la chanteuse a réagi à l’affaire Depardieu et dénonce un milieu où « tout le monde sait et personne ne dit rien ».

"Oui il y a des femmes fortes qui disent non, mais que fait-on des autres ? Les prédateurs choisissent la blessée dans le troupeau."



« Il y a des femmes fortes qui disent non. Mais que fait-on des autres ? »

Si la chanteuse a « eu la chance de pouvoir l’éviter », elle explique comment il aurait été proposé à sa sœur, Helena Noguerra, de rencontrer l’acteur. Cette dernière aurait été alors légèrement mise en garde. « On lui a dit avant : ‘Oui mais bon, tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes, mais enfin c’est Gérard’ ». Sa sœur aurait décliné la proposition : « Non, moi j’ai pas envie de payer ce prix-là ».

La chanteuse renchérit. « Donc oui, il y a des femmes fortes qui disent non. Mais que fait-on des autres ? ». Il faut les écouter, martèle la chanteuse, elle-même ancienne victime de violences conjugales. « Moi, vous pensez que quand j’étais battue, j’étais quoi ? Rien ? Je suis une femme forte par moments et fragile à d’autres moments ».

Pourtant, la loi du silence règne toujours dans le milieu. « La présomption d’innocence existe et existera toujours, mais la voix des femmes doit être entendue et on ne veut toujours pas les entendre ! Il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels, et certains exercent encore ».

Tout un système mis en cause

La chanteuse, qui n’en est pas à sa première prise de parole sur les violences sexistes et sexuelles, regrette « que cet ancien monde ait encore autant de pouvoir ».

Réagissant aux mots de Patrick Chesnais fin décembre sur BFMTV, elle rappelle : « on ne peut pas réduire les propos de Gérard Depardieu et toute l’affaire Depardieu, au fait qu’il parle du frottement du clitoris d’une petite fille de dix ans qui est trop loin pour l’entendre. [C’est] tout ce que l’on peut faire sur un plateau depuis des années, avec la complicité de tout un milieu, qui est en cause aujourd’hui, ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. J’en ai été victime, je ne suis pas la seule ».

