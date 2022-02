Rêver de son ex, ça veut dire quoi ? Une docteure en psychologie répond

Rêver de son ex peut soit donner envie de vomir, soit de lui ré-écrire fissa. Mais peut-être que le message envoyé par l’inconscient n’est pas celui qu’on croit, comme l’explique une docteure en psychologie clinique, experte en rêves.

Un ex qui ressurgit subitement dans ses rêves alors qu’on pensait avoir clairement tourné la page peut perturber. Surtout s’il s’agit d’un rêve érotique et qu’on s’est remis avec quelqu’un d’autre dans la vraie vie… Mais est-ce que cela signifie que notre inconscient continue de désirer cet être du passé ?

Rêver de relations passées raconte beaucoup de celles du présent

C’est à cette question que répond notamment Deirdre Barrett, chercheuse sur les rêves à l’Université de Harvard et auteur de Pandemic Dreams et The Committee of Sleep.

Cette titulaire d’un doctorat en psychologie clinique vient d’expliquer au New York Times ce que rêver d’une ou d’un ancien partenaire pourrait bien signifier :

« Les déclencheurs peuvent inclure l’anniversaire d’un décès, d’une rupture ou d’un jugement de divorce. Mais les rêves peuvent aussi être une réaction à ce que nous ressentons à propos de nos relations actuelles. »

En d’autres termes, rêver d’un ex n’est pas une trahison de votre subconscient, ni un prétexte pour lui envoyer un message afin de prendre innocemment de ses nouvelles, mais plutôt une invitation à réfléchir à vos émotions actuelles, poursuit Deirdre Barrett :

« L’idée même que nous traitons les décès ou les ruptures d’une manière « tout ou rien » est trompeuse. La vie est une continuelle tentative de « passer à autre chose ». Ces choses ne disparaissent jamais complètement. »

Une femme clairement en train de rêver de son ex, avant de lui envoyer un drunk text à 3h du matin : « Coucou, tu fais quoi ? »

L’hypothèse de continuité ou comment le rêve poursuit les réflexions diurnes

L’article du New York Times se poursuit ensuite par l’analyse de trois rêves différents. Et le premier songe s’avère particulièrement intéressant. Il s’agit d’un homme qui rêve de son ex-épouse alors qu’il s’est pourtant remarié avec une femme et que sa relation actuelle se passe bien. Il rêve alors qu’il observe en compagnie de sa partenaire actuelle à travers une fenêtre, son ex accoudée à une table sans qu’elle ne les voit. Et sans qu’ils ne désirent la rejoindre et interrompre sa sérénité.

Avant ce songe, cet homme commençait à désirer recontacter son ex, mais hésitait. Mais le fait qu’il se réveille en ayant eu l’impression d’avoir esquivé une balle illustrerait en fait une forme de réflexion sur la question, et même une réponse, selon ce qu’on appelle l’hypothèse de continuité. Selon cette théorie, les angoisses dans nos rêves peuvent refléter celles de notre vie éveillée, comme si le rêve était une continuité directe de réflexions qu’on mène dans la vraie vie.

Ne pas prendre ses rêves au premier degré

En d’autres termes, les songes sont rarement à prendre au premier degré (merci Captain Obvious). Si on a la chance de s’en souvenir en détail, c’est plutôt les grandes lignes du rêve qui importent, et les éléments ont surtout une portée symbolique : voir à travers une fenêtre quelqu’un accoudé à une table, sans qu’on ne veuille la rejoindre peuvent être autant de marqueurs de volonté de garder ladite personne à distance, par exemple. Et en plus de l’intrigue du songe, le sentiment qu’on ressent pile au moment de se réveiller porte aussi beaucoup d’importance.

Loin d’être une science exacte, la symbolique des rêves peut donc offrir une forme d’éclairage sur ce qui nous travaille en toile de fond dans la vraie vie. De quoi rester songeur.

