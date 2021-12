Vos ex et vos plans culs slident dans vos DM pendant les fêtes ? Vous n’êtes pas seule

Pourquoi les ex semblent-ils ou elles vouloir, excusez la formule, ravaler leur vomi pendant les fêtes ? Chaque année, c’est la même rengaine : ils et elles reviennent comme un herpès mal soigné pour vous souhaiter joyeux Noël et (probablement) remettre le couvert…

À la rédaction, on est plusieurs à avoir fait le même constat. À chaque fin d’année, précisément pendant les fêtes, nos ex-copains ou copines et les anciens plans cul sortent soudainement de leur torpeur et passent du zieutage passif-agressif de stories à une prise de contact plus frontale, avec pour alibi les fêtes de fin d’année.

Mais pourquoi ces charognards, qui flairent la panique et la confusion de fin d’année, reviennent-ils à l’assaut ? Quel est leur objectif : prendre des nouvelles sincères, ou ken sous le sapin ?

Enquête.

En général, le message est concis et reste volontairement très vague pour prendre la température.

À quoi ça ressemble, un « Joyeux Noël » de son ex ?

C’est la saison des fêtes. Au travail, le rythme est souvent au ralenti ; l’atmosphère générale est au farniente et à la joie (pour celles et ceux qui n’ont pas la phobie de Noël)… Le moment idéal pour recontacter un ou une ex, visiblement.

En général, le message est concis et reste volontairement très vague pour prendre la température, du type « Hello stranger, joyeuses fêtes ! J’espère que tu vas bien ? ».

Cette année, alors que les hostilités n’ont même pas encore commencé, Alice a déjà reçu deux DM de ce type :

« Bizarrement, ce ne sont jamais les mêmes ex… Cette année, j’en ai reçu un de mon dernier copain avec qui ça s’est terminé il y a quatre mois, et un autre de la part d’un plan cul random que je n’ai pas vu depuis 2016 ! Les messages sont toujours pareils : ça commence par une mention des fêtes, puis ça enchaîne très vite sur une question. L’un de ceux que j’ai reçus disait : “Joyeuses fêtes de fin d’année ! J’espère que tu vas bien, ça serait cool qu’on se revoit, ça fait longtemps.” Je n’aime pas ghoster, donc je réponds mais très brièvement, sans donner de faux espoirs. »

« Avec mon premier amour, on se réécrit chaque année à Noël. »

Pour Anthony, rédacteur mode chez Madmoizelle, tout ça, c’est la faute à Vénus en saltograde !

« Ça commence toujours par des textos innocents : “Coucou, je pense à toi, je voulais savoir ce que tu devenais, ça me ferait plaisir qu’on se revoit”… Mes ex, je les revois souvent autour d’un verre, car j’ai toujours de l’affection pour les gens avec lesquels j’ai partagé un moment de ma vie. Parfois, on remet le couvert — mais ça ne veut pas dire qu’on va se remettre ensemble. Si j’accepte de les revoir, ce n’est pas forcément parce qu’ils me manquaient, mais parce que j’aimerais savoir si eux comme moi avons évolué. C’est une sorte de révélateur. Les gens qui me recontactent, ce sont souvent des personnes avec lesquelles j’ai relationné pendant au moins 3 à 6 mois. Avec mon premier amour, on se réécrit chaque année à Noël, par exemple. »

Et du côté des fantômes qui refont surface ? Julien avoue sans honte profiter de l’excuse de Noël pour prendre des nouvelles de ses relations passées :

« Je plaide coupable. Je le fais chaque année auprès de mes ex avec qui j’ai encore une relation cordiale. Pour moi, le but n’est pas forcément de ressurgir dans leur vie, mais plutôt de leur faire un petit coucou sans que ça ne sorte de nulle part. Les fêtes, ça s’y prête bien. En général, j’envoie juste un “Hello xxx ! J’espère que tu passes de bonnes fêtes et que tout se passe bien pour toi. Gros bisous”. Rien d’extraordinaire — ça reste plutôt inoffensif, je crois. Mais peut-être que je me voile la face et que je garde l’espoir d’un peu plus dans un coin de ma tête… »

Le saviez-vous ? Cette tendance des ex à revenir hanter nos DM en fin d’année a un nom : le « Marleying » ! Le terme a été trouvé par des chercheurs de la plateforme de rencontres eHarmony, en hommage à Jacob Marley, le fantôme de l’ancien associé de Scrooge dans le conte de Noël de Charles Dickens.

Selon eux, les fêtes de fin d’année peuvent stresser pas mal de gens, ce qui peut les pousser à recontacter leurs ex à cette période. Après avoir sondé des milliers de personnes, ils ont découvert que 11% des adultes auraient déjà reçu ce type de messages — et que, par ailleurs, 10% des célibataires redouteraient la période de Noël.

L’effet « closure season »

Très souvent, les messages de joyeux Noël et de bonne année servent d’excuse. Anthony explique cette tendance par sa théorie de la « closure season », rien que ça :

« Les gens font le bilan de leur année, du coup ils tentent de l’améliorer, de se sentir comme une meilleure personne. Ils peuvent donc recontacter des ex pour arrondir les angles… et/ou remettre le couvert car après bilan, on se trouve être le meilleur coup de leur année voire de leur vie ! »

Refaire momentanément surface dans la vie de son ex en fin d’année aurait donc parfois un but purement égoïste, celui de booster son ego : s’assurer que nos anciennes relations ne sacrifient pas des moutons à la pleine lune en priant pour notre chute, qu’ils ou elles pensent encore du bien de nous.

Ou, tout simplement, tenter de faire le premier pas vers l’autre pour s’assurer que tout reste cordial, même après la rupture.

Une bonne excuse pour remettre le couvert

On va pas se mentir : la première chose qui nous vient à l’esprit quand on reçoit un message d’un ou une ex, c’est qu’il ou elle veut probablement remettre ça. Ce n’est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, Noël est l’alibi parfait pour slider dans les DM d’anciens bords !

Si comme Julien, vous n’arrivez pas à savoir si vous recontacter vos ex dans l’espoir de rallumer la flamme ou par pure sympathie, posez-vous les bonnes questions : envoyez-vous ce message pour combler un vide ou pour avoir de vraies nouvelles de façon désintéressée ? Est-ce que cet élan vaut la peine de mettre potentiellement en péril vos progrès personnels pour passer à autre chose ?

Si vous êtes de l’autre côté du smartphone, que vous flairez l’entourloupe et ne souhaitez pas mordre à l’hameçon, répondez comme Alice de manière courte et polie en veillant à couper court à toute tentative de flirt.

La solitude si particulière de Noël

Bon ok, j’arrête de leur prêter systématiquement des intentions maléfiques. Si on en croit les intentions des ex qui redébarquent, les messages de fin d’année n’ont pas forcément pour but d’aboutir à une rencontre.

Pour Mymy, rédactrice en chef de Madmoizelle, on peut vite se faire chier à Noël. Elle se couche plus tôt que le reste de l’année et dort seule, par exemple, contrairement à d’habitude. Du coup, envoyer des messages à ses ex (et en recevoir) peut permettre de passer le temps :

« Souvent, par exemple, les jeunes couples ne fêtent pas Noël ensemble, donc on se retrouvent solo, on s’ennuie, et on pense à d’autres personnes, on est moins focalisé sur sa moitié. »

Il faut dire, aussi, que la culture occidentale fout pas mal la pression pour faire des fêtes de fin d’année une période remplie de joie et d’allégresse. C’est d’ailleurs ce qui peut nous pousser à répondre de manière joviale, même au plus toxique de nos ex.

Sauf que tout le monde ne trépigne pas d’impatience à l’idée de se retrouver en famille autour d’une dinde trop cuite ! D’ailleurs, certains et certaines se retrouvent seules pour les fêtes. Noël, ça peut être l’Enfer sur Terre pour les minorités sexuelles ou de genre, surtout si elles doivent se taper une famille peu empathique…

Toute cette gaité environnante peut donc aggraver chez certaines personnes le sentiment de solitude. D’autant plus si on se retrouve à fêter Noël pour la première fois sans son ex et que la séparation est encore fraîche.

« Tu reviens dans un endroit où tu es rarement, un peu “hors du temps”. Ça rappelle des souvenirs ! » Mymy

La fin de l’année accumule aussi les facteurs d’isolement et d’opportunités de se comparer : c’est la saison des fiançailles, on se farcit les photos de bûches dégustées en famille, les films de Noël cheesy, et le froid qui donne envie de rester prostré chez soi sans interactions sociales. Bref, tout ça peut contraster avec notre vie ! Recontacter son ex peut ainsi paraître rassurant.

Du coup, ça étonne qui si cette période en plonge certains et certains dans une crise émotionnelle qui se traduit par un inoffensif SMS à leurs ex ?

La nostalgie des fêtes

À vrai dire, il m’est déjà arrivé de recevoir ces missives festives de la part d’anciennes relations vivant de l’autre côté de la planète : clairement, on avait peu de chances de se pécho pour Noël.

Selon Mymy, les fêtes de fin d’année, surtout lorsqu’on les passe chez ses parents, peuvent avoir un côté très régressif et nostalgique :

« Tu reviens dans un endroit où tu es rarement, un peu “hors du temps”. Ça rappelle des souvenirs ! »

Ben ouais. Le fait de retourner dans sa ville natale pendant les fêtes offre l’occasion de renouer avec de vieilles amoures, de recroiser des ex ou bien d’être entourée de souvenirs de la relation passée. Le Washington Post a même nommé Noël « la saison de la nostalgie des relations. »

Les célibataires ne sont pas les seuls à replonger, d’ailleurs. Même des personnes en couple depuis des années, comme Mymy, peuvent être tentées d’envoyer un joyeux Noël à leurs ex ! La sexologue Logan Levkoff explique à The Cut :

« Peut-être que vous étiez plus accepté par la famille de quelqu’un d’autre que par la vôtre. C’est la réalité de beaucoup de gens. Il est tout à fait logique de vouloir retrouver ce sentiment »

Selon la sexologue, si vous envisagez d’envoyer un joyeux Noël amical à un ou une ex, il faut le faire avec précaution :

« Reprendre contact avec un ex peut vous causer plus de problèmes que cela n’en vaut la peine. Vous pourriez recommencer tout cela pour finalement découvrir qu’il y a une raison pour laquelle vous avez rompu en premier lieu… »

Comment éviter de replonger ?

En plus de vous poser les bonnes questions : que vous soyez de l’un ou l’autre côté du message, prenez soin de vous ! Si c’est nécessaire, si vous avez peur de craquer et d’envoyer un message festif bourré à votre ancienne copine, si vous redoutez que votre ex plan cul relou ne refasse surface, si ne voulez pas de nouvelles de la personne qui vous a brisé le coeur : blo-quez.

Vous pouvez aussi prendre les devants si vous craignez de recontacter un ou une ex à cause du sentiment de solitude ou de la nostalgie et prévoir de passer les fêtes entourée de gens proches qui vous soutiennent… et vous piquent votre smartphone si vous faillissez.

Bon courage, et « Joyeux Noël, ça fait longtemps non ? »

À lire aussi : Mon ex mate mes stories, est-ce que ça veut dire qu’il veut qu’on se remette ensemble ?

Crédits photos : SHVETS production et Sam Lion (Pexels)