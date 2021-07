Mon ex mate mes stories, est-ce que ça veut dire qu’il veut qu’on se remette ensemble ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question de la semaine

Chère Daronne,

Mon ex, avec lequel je suis restée six mois, stalke mes stories régulièrement depuis quelques jours. Je le vois, il sait que je le vois, mais il ne fait rien d’autre que ça, pour l’instant en tout cas.

Alors qu’étrangement, depuis qu’on est séparés, je ne l’avais jamais vu mater mon Insta, et encore moins mes stories. C’était plutôt le silence radio de sa part et sur tous mes réseaux sociaux !

Dis-moi chère Daronne, est-ce que tu crois que ça veut dire qu’il veut qu’on se ken proprement et discrètement ? Instagram est-il vraiment un bon indicateur de l’envie sexuelle de ses ex à son égard ?

Non parce que, soyons claires : ça ne me dérange pas du tout qu’il ait envie de remettre le couvert, au contraire.

J’ai hâte de lire ce que tu en penses.

La bisette,

Virginia

La réponse de la Daronne

Ma petite gelée à la framboise,

Crois-tu que je ne perçois pas là un certain espoir de ta part ? Je vois bien que tu aimerais que je te réponde que oui, ton ex n’a visiblement pas zappé les bons moments que vous avez passés ensemble, et qu’il voudrait visiblement bien refaire un tour dans ton jardin.

Je te vois, ma chère petite gaufrette, et t’as bien raison de me poser la question, car je sens aussi que tu as très envie que je te parle de mes amours de jeunesse et de mon charme jadis si ravageur. Comment ? Tu n’es pas là pour ça ? Ah bah, tu as frappé à la mauvaise porte ma petite tartelette, t’as lancé la Daronne et la Daronne est inarrêtable, faut pas t’étonner.

Assieds-toi deux minutes, que je te raconte un peu ma vie. Quand j’avais ton âge, soit il y a plus de trente ans maintenant environ, j’avais toute une panoplie de petits mecs (et de petites meufs — bah oui, que crois-tu, tu ne sais pas encore tout de moi), qui me tournaient autour.

Et quand on voulait « se ken » comme tu dis, il n’y avait pas réseaux sociaux pour se poker, pour se mater la story, pour se follow back, se liker et autres joyeusetés.

Non quand on avait envie de se choper à l’arrière de la 4L sur le parking du Macumba le samedi soir, on se le disait plus ou moins franchement, quitte à se faire passer des petites lettres ou des mots doux pour se faire croire mutuellement qu’il pouvait y avoir autre chose que du désir sexuel entre nous — eh oui, à cette époque, le sexe pur, sans sentiments, était vu comme la 8ᵉ plaie d’Égypte, surtout pour les femmes de petite vertu comme moi. Ah bah non, la libération des corps, c’était pas pour tout le monde genre pouf comme ça, d’un claquement de doigts !

Tout ça pour dire que lorsqu’on avait envie de découvrir plus intimement quelqu’un, on ne pouvait pas trop jouer de la subtilité, au risque de passé à côté d’une potentielle touche.

Heureusement, les temps ont changé (et ont ramené leur lot de dick pics non consenties aussi, mais c’est un autre sujet).

Les réseaux sociaux ont bien aidé nombre de timides (et de stalkers) à avouer leur attirance et leur désir pour l’autre, sans qu’ils aient trop à se mouiller (et à se casser la margoulette en cas de refus). Bien pratique, mais aussi bien frustrant quand, comme dans ton cas, on ne sait pas franchement ce que veulent dire les signaux que l’autre peut nous envoyer…

Est-ce que mater une story, c’est vouloir niquer ? Est-ce que liker une photo, c’est avoir envie de passer à l’étape du dessus ?

Pour en revenir à ton ex qui regarde ton contenu, est-ce que le plus simple finalement, plutôt que de rester dans l’incertitude (sauf si c’est ton truc) ne serait pas de lui demander directement ce qu’il veut, et prendre les devants ?

Si toi, tu as bien envie de remettre le couvert et de voir si son zgeg a toujours la même forme depuis que vous vous êtes quittés, tu peux lui poser directement la question, et au moins tu seras fixée.

Si tu préfères attendre de voir quel sera son prochain mouvement, dans une volonté tout à fait légitime de te faire courtiser, c’est très bien aussi, mais faudrait pas non plus que ça laisse graviter chez toi un trop grand espoir parfois un peu paralysant : celui de vouloir remettre le couvert avec quelqu’un qui, si ça se trouve, était juste curieux de voir ce que tu étais devenue depuis votre rupture…

Allez je t’embrasse ma petite tartine, j’ai un ex à rappeler !

La bisette,

Ta Daronne

Crédit photo image de une : @Pixabay / Pexels