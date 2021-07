Mon chat a déclaré la guerre à mon nouveau mec, que faire ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du coeur pas comme les autres.

La question de la semaine

Chère Daronne,

J’ai la joie, l’honneur et le privilège immense (j’exagère à peine) d’avoir un chat de compagnie qui partage ma vie, et qui me laisse gentiment squatter son appartement.

Après plus de cinq ans de cohabitation, tout allait pour le mieux, jusqu’à ce qu’un homme fasse irruption dans ma vie, et surtout dans celle de mon chat. Le problème ? Les deux ne s’entendent pas du tout. L’un pisse sur les affaires de l’autre (je te laisse deviner lequel), et tout le monde est sur les nerfs dans un petit 35 m2, au quotidien.

Aide-moi chère Daronne, comment expliquer à mon mec que, même s’il insiste fortement, je ne me séparerais pas de mon animal ? Et comment faire comprendre à mon chat qu’il n’a plus l’exclusivité de mes attentions ?

La bisette,

Laura

La réponse de la Daronne

Ma petite tartelette à la framboise,

Elle est compliquée, cette question, parce qu’elle m’oblige à mettre de côté mon aversion pour cet animal de l’enfer qui n’est plus du tout vénéré depuis l’Égypte antique, et à raison.

Blague à part, je ne dirai pas non plus que j’ai plus de facilité à prendre le parti de ton mec, parce que dans un souci de pure objectivité, il faut bien avouer que c’est lui le petit dernier à débarquer chez toi, et que le chat avait quand même posé ses bagages et ses poils en preum’s, depuis un bon bout de temps en plus.

Même si on peut trouver de nombreux points de ressemblance entre un mâle humain et un chat, comme leur capacité à ne pas en branler une à la maison (bouh, je suis méchante), je me dois de rester impartiale, et te guider autant que faire se peut.

Alors nous y voilà, comment faire en sorte que ton mec arrête de souhaiter la disparition de ton chat de manière tout à fait fortuite ? Déjà, d’un point de vue purement statistique, tu peux lui rappeler les chiffres du nombre d’abandons des animaux de compagnie chaque année en France, et lui expliquer gentiment que si y en a un ici qui peut se retrouver attaché à un poteau sur l’autoroute des vacances, c’est pas forcément le plus poilu des deux. Surprise, motherfucker !

Rappelle-lui qu’il a beau être mignon, sympa, faire à bouffer, faire l’amour, les courses et le ménage (on peut rêver, tu as peut-être décroché un homme qui vit vraiment en 2021), le chat était là avant lui, qu’il a essuyé tes larmes d’un coup de tête velue pendant les cinq dernières années, qu’il te fait marrer en se mettant systématiquement à courir après déposé une pêche dans sa litière, et qu’il dormait sur ton lit bien avant que Môssieur n’envisage de se glisser sous les draps.

Alors la pression, il peut arrêter de te la mettre, ça ne sert à rien, le combat est perdu d’avance.

Par contre, ce que je peux faire, c’est te filer quelques astuces pour que les deux poilus arrivent à cohabiter sans s’entretuer et se pisser dessus mutuellement ! Oui je sais, on peut toujours rêver.

Pour que la coloc se déroule sans encombre, tu peux :

foutre du Feliway (un diffuseur de phéromones censé calmer la bête) dans tout le logement, pour que l’animal se détende un peu du cul et arrête de prendre ton mec pour l’ennemi numéro 1

Lui faire regarder en boucle les vidéos de la SPA diffusées chaque année pour lutter contre l’abandon des animaux (s’il ne pleure pas, c’est qu’il n’a tout simplement pas d’âme)

Les laisser s’apprivoiser mutuellement en donnant des bouts de jambon à chacun, à tour de rôle

demander à ton mec de faire un effort et de participer au bien-être de l’animal, en lui demandant de lui donner à manger, pour créer un lien de servitude

si jamais le chat vrille vraiment trop un boulon, peut-être lui faire faire une petite séance avec un comportementaliste spécialisé

accepter le fait que peut-être jamais, ô grand jamais, ton mec et ton chat ne s’entendront, et faire le deuil de cette hypothétique relation

Oui, peut-être que tu vas devoir faire des concessions toi aussi et arrêter d’imaginer que tout le monde pourra bien s’entendre. C’est la vie hein, on ne choisit pas qui on aime, c’est pareil pour les animaux.

Et sinon au pire, tu peux aussi changer de mec, c’est pas ce qui manque, si ?

Je te laisse, j’ai une litière à changer,

La bisette,

Ta Daronne

