Bliss Stories : le spectacle à voir au cinéma ce 22 juin

Clémentine Galey et sa fine équipe débarquent dans tous les cinémas de France pour une date unique le 22 juin. On vous conseille très fortement de réserver vos places, et d’y foncer sans attendre.

Bliss, c’est le podcast sur la maternité, unique en son genre, qui cumule plus de 800 000 écoutes par mois. Dirigé par Clémentine Galey et sa voix si bienveillante et douce, il recueille, depuis 2018, de précieux témoignages sur la maternité, l’accouchement, le post-partum et la parentalité.

Bliss, le spectacle désormais au cinéma

Mais Bliss, ce n’est désormais plus « juste » un podcast, c’est aussi un spectacle en live, sur la scène de nombreux lieux cultes, toujours à guichets fermés. Le phénomène Bliss s’est exporté dans toute la France, à l’Olympia, au Grand Rex, au Trianon, mais aussi au Cirque Royal de Bruxelles, et Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, et Nantes.

Sur scène, Clémentine n’est pas seule. Elle anime la soirée, et présente ses nombreuses invités de choix : Fiona Schmidt, Louise Chabat, Renée Greusard, Anna Roy… Toutes se succèdent sur les planches pendant plusieurs minutes pleines d’empouvoirement et de talent. Un mélange de masterclass, de témoignages et de stand-up, qui nous scotche à notre siège.

On ressort du show boostée à bloc, toute l’atmosphère sent la sororité et la force, et on a envie de prendre dans les bras toutes les personnes qui ont partagé ce moment avec nous, qu’on les connaisse, ou qu’elles soient de parfaites inconnues.

Mais si les spectacles en live sont aujourd’hui terminés et que de nouvelles dates ne sont pas prévues, une séance de rattrapage est possible, et l’on ne peut que vous conseiller d’y aller : ce jeudi 22 juin, au cinéma à 20H !

Le but de ce spectacle, en live comme au cinéma ? « Informer, ouvrir les yeux, et déculpabiliser ». Un pari gagné haut la main, c’est certain.

