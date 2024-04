Nouveautés Disney+ : on mate quoi en avril 2024 ?

En avril, on regarde quoi sur Disney+ ? Ce mois-ci, on est piquées par une comédie romantique qui mêle passion des vinyles et voyages dans le temps, un film d’animation africain dôté des moyens technologiques de Disney, mais aussi une série docu sur un groupe légendaire.

La plateforme aux grandes oreilles a dévoilé le programme de ses sorties exclusives en avril, et c’est alléchant.Comme chaque mois, Madmoizelle est là pour vous aider à choisir la crème de la crème des films, séries et autres émissions sur Disney+.

Iwájú – série, dispo le 3 avril 2024

Fruit d’une collaboration inédite entre les studios d’animation Walt Disney et la société de divertissement panafricaine Kugali, Iwájú est un récit initiatique, sous forme de série animée de 6 épisodes.

La série nous plonge dans un Lagos futuriste, au Nigeria. Elle suit les aventures de Tola, une jeune fille issue des beaux quartiers, et de son meilleur ami Kole, un petit génie autodidacte des nouvelles technologies. Tous deux ne vont pas tarder à découvrir les secrets et les dangers cachés au sein de leurs milieux respectifs…

Le réalisateur nigérian Olufikayo Ziki Adeola a confié à propos de son film :

« L’écriture d’Iwájú est une alchimie créative qui combine la richesse du paysage culturel de Lagos et des extrapolations sur l’avenir. Cette collaboration avec les autres cofondateurs de Kugali et les artistes visionnaires des studios d’animation Walt Disney a été une expérience magique. Le rythme de ma ville natale imprègne chaque scène et je suis ravi que les abonnés du monde entier puissent expérimenter ce mélange unique de tradition et de futurisme. »

The Greatest hits – film, dispo le 12 avril 2024

Harriet réalise que certaines chansons peuvent la ramener dans le passé. Alors qu’elle revit d’agréables souvenirs romantiques en compagnie de son ex-petit ami, son voyage dans le temps se retrouve bientôt concurrencé par un amour qui ne demande qu’à naître dans le présent. À travers cette connexion hypnotique entre musique et mémoire, elle est soudainement tentée d’essayer de changer ce passé…

Écrit et réalisé par Ned Benson, le film est porté par Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Justin H. Min (Beef) ou encore Austin Crute (Booksmart, Atlanta).

Thank You, Good Night : L’odyssée de Bon Jovi – série docu, dispo 26 avril

« Thank You, Good Night : L’odyssée de Bon Jovi » est une série documentaire. En 4 épisodes, elle nous entraine dans le parcours mouvementé de l’un des groupes les plus célèbres de la planète et de son chanteur, Jon Bon Jovi.

Archives vidéo personnelles, maquettes inédites, cahiers de paroles et photos rares prises sur quarante ans : la série est une véritable mine d’or pour qui souhaite se plonger l’odyssée de Bon Jovi. Disney nous promet une perspective privilégiée sur les moments « les plus vulnérables » de Bon Jovi, mais aussi les triomphes et les revers, les plus grands succès et les échecs les plus cuisants, sans oublier les moments difficiles.

Et sinon ? Toutes les nouveautés sur Disney+ en avril 2024

Free Guy – 5 avril 2024

Marvel Studios’ Black Panther: Wakanda Forever – 12 avril 2024

Searchlight Pictures’ Le Menu – 26 avril 2024

Les nouvelles séries sur Disney+ en avril 2024

The Fable – 6 avril 2024

No Longer Rangers – 7 avril 2024

Blood Free – 10 avril 2024

Dans cette vie ou une autre – 17 avril 2024

Shōgun – finale – 23 avril 2024

Tracker – 24 avril 2024

Les nouveaux documentaires sur Disney+ en avril 2024

La villa Vanderpump – 1er avril

Retour sur les berges du Nil – 10 avril

