Contrôler ses rêves, c’est possible !

Publié le 24 juillet 2019

L’autre jour, je prenais un café avec un copain, nous refaisions le monde accoudés au comptoir, quand le sujet des rêves et de ses interprétations est arrivé sur le tapis. Et j’ai appris quelque chose d’inédit sur ma personne : je suis une rêveuse lucide.

C’est quoi un rêve lucide ?

Fabien Olicard t’explique très bien dans cette vidéo ce qu’est un rêve lucide, et comment l’appréhender.

Pour résumer, un rêve lucide c’est un rêve dans lequel tu as conscience de rêver, et avec de l’entraînement tu peux parvenir à le contrôler, et même à le répéter. C’est comme un sport du cerveau !

C’est théorisé par de nombreux scientifiques, et notamment en Occident par Stephen LaBerge, dont Fabien Olicard parle dans sa vidéo.

Ma première expérience du rêve lucide

Alors que j’exprimais mon scepticisme face aux interprétations douteuses des rêves que mon pote me servait, toujours accoudé au bar, il a tenté de redorer son blason en se vantant de savoir contrôler ses rêves. Bien sûr, je lui ai ri au nez :

« Tout le monde sait le faire ça ! ».

Il m’a regardée avec des yeux ronds. Non, tout le monde ne sait pas faire des rêves lucides ! Ça demande même de l’entraînement.

Mais ça faisait tellement longtemps que je le faisais, que je ne me rendais pas compte que ce n’était pas « normal », d’autant plus que je n’en avais jamais parlé avec personne.

Je me souviens de l’une des premières fois où j’ai réussi à contrôler mon rêve ; j’étais toute gamine.

Je rêvais que mes cousins et moi sautions tous ensemble sur un lit chez mes grands-parents. C’était GÉNIAL. En me réveillant, j’étais si triste que ça se termine, que je me suis forcée à me rendormir pour le continuer. Et ça a marché !

Après cet épisode, j’ai réussi à ordonner à mon cerveau de refaire ce rêve plusieurs nuits de suite.

Ça fonctionnait plus ou moins bien. Mais je savais que de temps en temps, si j’en avais envie, je pouvais m’endormir le soir en pensant très fort à ce moment avec mes cousins (qui n’était pas vraiment réel) et en rêver juste avant de me réveiller du bon pied.

Comment je contrôle mon rêve lucide

Souvent, mon songe n’est pas immédiatement lucide. Je dois me rendre compte que je rêve, et une fois que je l’ai compris, mon objectif est de tout faire pour ne pas me réveiller, afin de parvenir à contrôler ce qui m’arrive.

Et quand ça marche, c’est tout simplement jouissif !

C’est pratique pour les rêves qui tournent mal, j’ai la possibilité de me rendre compte que je rêve et de changer la tournure des évènements. J’évite donc pas mal de cauchemars !

Je pense que le fait d’avoir un sommeil très lourd joue beaucoup.

En effet, il ne me faut pas moins de 8 réveils différents le matin, et ils ne sont pas de trop pour me tirer de ma léthargie. Entre chaque alarme, mon état comateux me permet de me rendormir, et donc de continuer mon rêve lucide.

Quand j’étais plus petite, j’arrivais même à continuer un rêve sur plusieurs jours, en le reprenant où je m’étais arrêtée. Comme dans un jeu vidéo !

Attention, je ne fais pas de rêve lucide toutes les nuits, ils arrivent par périodes. Et quand je les trouve, j’essaie de les travailler. Pour ça, je me reconnais beaucoup dans les conseils de Fabien Olicard !

Alors lectrice, vas-tu te lancer à la poursuite de tes rêves ?

