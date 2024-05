Voici l’heure à laquelle il est préférable de prendre son petit-déjeuner 

Le petit-déjeuner est une étape essentielle de la journée pour certains et un repas souvent ignoré pour d’autres. Et si on sait à peu près tous quoi manger, on ne sait pas vraiment quelle est l’heure la plus bénéfique pour le prendre.

Idéal pour se donner de l’énergie pendant toute la matinée, mais aussi pour maîtriser les pics de glycémie toute la journée et de limiter les fringales… Le petit-déjeuner permet de commencer chaque jour du bon pied. Encore faut-il avoir envie de manger le matin ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Mais si vous êtes du style affamé au sortir du lit, sachez qu’il existe une heure idéale pour prendre votre petit-déjeuner afin d’en tirer tous les bénéfices en termes de clarté mentale, de productivité et d’énergie.

Quel est le meilleur moment pour prendre son petit-déjeuner ?

Pour que votre petit-déjeuner soit le mieux assimilé possible, il est conseillé de le prendre juste après votre réveil. Qu’il soit pris avant de sortir de chez vous ou pendant votre trajet jusqu’à votre travail, il doit se situer approximativement 12h après votre dernier repas de la veille. Si vous avez dîné à 20h, votre petit-déjeuner devra donc se situer aux alentours de 8h. Si vous êtes du style à manger tôt, vers les coups de 18h, dans ce cas votre premier repas du matin sera à 6h. Il sera ainsi à 7h pour les personnes mangeant à 19h… Vous avez compris l’idée.

À quelle heure est-ce trop tard pour prendre son petit-déjeuner ?

Selon une étude publiée dans la revue National Library Of Medecine, 9h serait l’heure la plus tardive pour prendre son petit-déjeuner. Pourquoi ? Eh bien parce que prendre ce repas relativement tôt permettrait de réduire le diabète de type 2 jusqu’à 60%. Le métabolisme étant plus performant le matin, il devient davantage résistant à l’insuline au fil de la journée. Prendre son petit-déjeuner tôt permettrait donc de mieux métaboliser les aliments et de limiter les pics de glycémie tout au long de la journée.

Quid de ne pas prendre de petit-déjeuner du tout ?

Vous préférez sauter ce repas car vous êtes du style à ne pas avoir très faim le matin ? On comprends, cela arrive fréquemment, surtout si vous dînez plutôt tard le soir. Mais sachez tout de même qu’une étude publiée dans le Journal européen de cardiologie préventive explique que les sujets présentant ce type d’habitude ont davantage de risque de développer des maladies cardiovasculaires, des inflammation chroniques et du stress oxydatif…

Morale de l’histoire ? Mangez plus tôt le soir et régalez-vous le matin, c’est meilleur pour votre santé !

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.