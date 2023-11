Quels aliments vaut-il mieux éviter de manger lors du petit-déjeuner ? 

Le petit-déjeuner est considéré comme le repas le plus important de la journée. Pourtant, beaucoup le délaissent ou le négligent au profit d’aliments pas toujours très recommandables… Justement, quels sont-ils et surtout pourquoi faut-il les éviter ?

Nous avons tous grandi avec la croyance que les céréales étaient de véritables alliées du petit-déjeuner. Quelques dizaines d’années plus tard, nous savons que cet aliment ultra-transformé peut véritablement nuire à la santé lorsqu’il est consommé au quotidien. Mais en existe-t-il d’autres ? Vous vous en doutez, la réponse est oui. En voici quelques-uns.

Les jus de fruits

Ce n’est pas la première fois qu’on en parle, mais un petit rappel n’est jamais de refus : il vaut mieux manger un fruit que boire son jus, même lorsqu’il vient d’être pressé. Riche en fibre et en vitamines, le fruit est une petite bombe d’énergie pour le corps. En revanche, lorsqu’il est pressé, le processus d’oxydation lui fait perdre presque immédiatement ses vitamines, et les fibres qu’il contenait ont été réduites à néant. En gros, ce fruit si intéressant pour l’organisme devient purement et simplement, du sucre.

Les céréales ou barres de céréales

Même si c’est un véritable plaisir de les déguster, les céréales et autres barres sucrées ne sont malheureusement pas conseillées. Très chargées en sucre et hyper-transformées, elles font grimper en flèche le pic de glycémie et ne rassasient que très peu. Résultat ? On a faim très tôt dans la matinée et on finit par grignoter pour pouvoir tenir avant midi.

Le café sucré

Rassurez-vous, il n’y a pas de mal à boire du café. Ce qui pose problème en revanche, ce sont les sucres qui sont ajoutés à ces boissons. Ces derniers engendrent des pics de glycémie qui, comme pour les céréales, s’avèrent contre-productifs. En revanche, il ne faut pas s’y méprendre, boire du café n’est absolument pas mauvais pour la santé ! Une étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine assure que les personnes qui boivent du café non sucré ont 21% moins de risques de décès prématuré. Alors n’hésitez pas !

Les aliments hyper-transformés

Gaufres et pancakes industriels sont des aliments hyper transformés, ce qui veut dire qu’ils sont souvent chargés en sucre, en conservateurs et en graisses saturées. Un cocktail détonnant pour l’organisme. Mais les viandes comme la saucisse ou le bacon ne sont pas vraiment mieux comme l’explique la nutritionniste Jenna Hope à Glamour Uk :

« Le bacon, les saucisses et autres viandes transformées sont riches en graisses saturées et peuvent contenir des additifs et des conservateurs. Leur consommation régulière peut contribuer aux maladies cardiaques et à d’autres problèmes de santé. »

Les pâtisseries de type croissant

Certes, les pâtisseries et autres viennoiseries sont excellentes à déguster. Malheureusement, elles n’incarnent pas vraiment le petit-déjeuner idéal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles sont riches en glucides raffinés et en sucres ajoutés. Elles peuvent vous permettre d’obtenir un regain d’énergie rapide, certes, mais ce dernier est souvent de courte durée.

Mais alors, quel est le petit-déjeuner idéal ?

Le petit-déjeuner idéal doit comprendre des glucides, des protéines, des graisses saines, des vitamines et des minéraux. Un mélange qui s’obtient en dégustant des aliments comme des œufs, des avocats, du yaourt grec, des flocons d’avoine ou encore des fruits rouges (sauf la cerise très chargée en sucres). Maintenant que vous le savez, vous regarderez votre barre de céréale différemment…