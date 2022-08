On démêle le vrai du faux autour des céréales

Pour certaines personnes, manger des céréales est un rituel quotidien, malgré tout, cela n’empêche pas les fausses croyances. C’est pourquoi cet article va vous aider à démêler le vrai du faux autour de ce plaisir matinal.

Les céréales dans le bol du matin, c’est un rendez-vous infaillible pour les adeptes de petits-déjeuners. Leur préparation fait souvent partie d’un enchaînement bien rôdé : un bol, du lait, des céréales, dans l’ordre que l’on préfère, évidemment.

On peut compter sur Special K pour nous offrir un instant gourmand dès le réveil. Le mantra de ce célèbre K ? Start Good, Stay Good : Un bon départ. Une bonne journée. La marque propose une variété de recettes adaptées à chaque routine matinale.

Du chocolat noir, aux flocons d’avoine au miel, en passant par les fameuses Special K Original, ces recettes sont là pour vous faire passer un délicieux moment au saut du lit.

Un instant de plaisir au quotidien, qui emporte toutefois son lot d’idées préconçues :

Un bol de céréales ne remplace pas un repas équilibré – Vrai

C’est dit et répété, le petit-déjeuner est un des repas les plus importants de la journée. Il ne faut donc pas faire l’impasse dessus, votre corps en a besoin pour démarrer le matin. Seul un petit-déjeuner équilibré pourra vous apporter l’énergie nécessaire pour attaquer la matinée.

Les quantités et apports devront être calculés en fonction de notre faim, et de nos besoins. Enfin, consommer des céréales au petit-déjeuner ne signifie pas que l’on doit retirer les glucides des repas suivants. Faites-vous donc plaisir, tout en ayant des habitudes saines et variées !

D’ailleurs, il est recommandé d’accompagner vos céréales d’un fruit pour les vitamines, d’une boisson pour l’hydratation et d’un produit laitier pour les protéines et le calcium.

Les céréales c’est nutritivement pas terrible – Faux

Les fibres se trouvent dans le riz complet, le pain, les fruits et les légumes, les légumes secs et les pâtes, et sachez aussi que les céréales en sont riches ! D’ailleurs, les Françaises n’en consomment pas assez selon les nutritionnistes. Pourtant, les fibres permettent de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d’obésité, de diabète et de cancer colorectal.

Alors qu’on se le dise, manger des céréales au petit-déjeuner ne sera jamais une mauvaise idée, et pour parfaire ce premier repas de la journée, ajoutez-y des fruits, un produit laitier (comme le lait ou un yaourt) et vous aurez un petit-déjeuner équilibré avec tout ce dont vous avez besoin. Pas de doute, vous serez calée tout au long de la matinée !

Il y a du nouveau dans le monde merveilleux des céréales Special K se renouvelle en changeant la composition de ses trois recettes historiques sans compromis sur le goût afin de faire du petit-déjeuner un repas qui allie bien-être et plaisir.

: plus de fibres et moins de sel permettent à cette recette de passer en nutri-score B. Special K Fruits Rouges : la nouvelle recette des pétales et l’ajout de cranberries permet à Special K Fruits Rouges d’être plus gourmande . Cette recette affiche un nutri-score B.

: la nouvelle recette des pétales et l’ajout de cranberries permet à Special K Fruits Rouges d’être plus gourmande . Cette recette affiche un nutri-score B. Special K Chocolat Noir : La nouvelle recette des pétales et l’augmentation de la quantité de chocolat à 64 % de cacao rendent cette recette délicieuse. Quelles que soient les activités prévues dans votre journée, votre matinée pourra débuter du bon pied : « Un bon départ. Une bonne journée ».

Les céréales c’est pour les enfants – Vrai / Faux

Dans l’imaginaire collectif, les céréales représentent un plaisir issu de notre enfance : mettre les pieds sous la table et plonger sa cuillère dans son bol…

Elles favorisent également le sentiment de satiété, chez les petits comme les grands. Car oui, les adultes aussi sont nombreux à consommer des céréales le matin, par envie, habitude ou nostalgie.

Par ailleurs, si en grandissant, certains d’entre eux, privilégient davantage les flocons d’avoine, ils n’hésitent pas à varier les plaisirs dans le bol, en termes de texture, de goût, et d’accompagnement.

Les céréales demandent de la préparation – Faux

Rien de plus simple que de préparer les céréales le matin. Pour cela, vous aurez besoin d’un bol – bien que certaines personnes aiment aussi les déguster dans un mug – des céréales de votre choix et de lait. Si la routine des céréales varie d’une personne à une autre, leur préparation ne prend pas beaucoup de temps.

Même chose pour les flocons d’avoine. Bien qu’ils nécessitent d’être trempés légèrement avant dégustation, ceci ne devrait pas vous demander beaucoup d’efforts durant le petit-déjeuner. Il vous suffit ensuite de disposer quelques morceaux de fruits, et votre produit laitier, si nécessaire, pour obtenir un bol rempli de saveurs.

Les céréales sont bourrées d’idées reçues, et de fausses croyances, qui méritent d’être brisées. Les déconstruire vous permettra d’apprécier encore plus vos petits-déjeuners, de varier les plaisirs, et de profiter d’une alimentation équilibrée.

Heureusement, vous pouvez compter sur les Special K, et toutes ses recettes de céréales, pour pallier à ces idées reçues. Après tout, leur mantra est simple : Start Good, Stay Good. Un bon départ. Une bonne journée.

Autrement dit, une bonne journée commence par un bon petit-déjeuner, libéré des préjugés !

