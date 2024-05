Ton mot de passe fait-il partie des « pires mots de passe », c’est à dire les plus faciles à pirater ?

À l’occasion de la journée mondiale du mot de passe, on vous partage les pires mots de passe, c’est-à-dire les plus utilisés, et donc, les plus simples à reproduire.

Je vais vous apprendre quelque chose. C’est aujourd’hui la journée mondiale du mot de passe. Et oui, il y a une journée dédiée à ces combinaisons de chiffres et de lettres qui ont envahi notre quotidien numérique. Si vous n’êtes pas très regardant, vous utilisez peut-être le même mot de passe pour toutes vos applications, la date de naissance de votre enfant ? De votre mère ? Celle de votre mariage ou divorce ? Ce n’est pas bien, mais c’est toujours mieux qu’opter pour une combinaison basique que tout le monde utilise. Depuis 2018, l’entreprise NordPass publie le classement des mots de passe les plus utilisés en novembre, comme l’a rappelé Numerama et donc, les plus simples à pirater. Pour fêter dignement cette journée du mot de passe, nous vous partageons ceux qu’il faut donc éviter en 2024 ?

Top 10 des 10 pires mots de passe

Les Français manquent clairement d’inspiration. Nous ne sommes pas épargnés par les mots de passes jugés « mauvais » au niveau de la cybersécurité. Pour établir cette liste, l’entreprise NordPass a analysé le temps nécessaire à un pirate informatique et sa fréquence d’utilisation. Ces résultats sont tout de même surprenants car aujourd’hui, un mot de passe « robuste » est souvent demandé sur n’importe quel site web.

123456

123456789

azerty

admin

1234561

azertyuiop

loulou

000000

doudou

password

