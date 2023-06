La recette des aubergines à la feta et au thym, pour les soirs de flemme

Flemme de cuisiner ? Pas le budget pour commander ? On vous donne une idée de recette simple et délicieuse à cuisiner en 30 minutes chrono. Cette semaine, on s’attaque aux aubergines au four, à twister avec de la feta émiettée et du thym.

Parfaite pour un dîner léger et végé, cette recette d’aubergines dorées au four ne vous prendra pas plus d’un quart d’heure de préparation et environ 25 minutes de cuisson. En effet, l’aubergine est un légume qui cuit vite. De quoi vous épargner de longues heures en cuisine, pour un résultat simple et estival que vous envieront vos ami.es.

Ingrédients des aubergines rôties au four (pour 4 personnes)

2 aubergines

150 g de feta émiettée

6 cuillères à soupe d’huile d’olive

Cumin en poudre

Thym

Sel, poivre

Recette des aubergines à la feta et au thym

Préchauffez le four à 180°C.

Rincez les aubergines. Otez le pédoncule et coupez-les en deux dans le sens de la longueur. À l’aide de la pointe d’un couteau, quadrillez la chair.

À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonnez la chair d’huile d’olive.

Salez, poivrez, saupoudrez de cumin et de thym.

Répartissez la feta émiettée sur les 4 moitiés d’aubergine.

Ajoutez un dernier filet d’huile d’olive, avant d’enfourner pendant 25 minutes sur un plat recouvert de papier sulfurisé.

Les aubergines sont prêtes lorsqu’elles sont dorées et fondantes.

Servez sans attendre, accompagnées d’une sauce au yaourt grec, citron et gousse d’ail.

Bon appétit !

