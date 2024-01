La recette réconfortante de la soupe de poulet aux nouilles soba

Aussi légère que délicieuse, cette soupe de poulet aux accents asiatiques promet de vous réchauffer en ce mois de janvier pluvieux.

Après les fêtes de fin d’année, on a souvent envie de légèreté dans son assiette. Mais qui dit repas léger ne dit pas forcément trois feuilles de salade se battant en duel dans l’assiette. La preuve avec cette recette ultra-réconfortante de la soupe de poulet, qui ne risque pas de peser sur votre estomac. Agrémentée de nouilles soba et de légumes de saison, elle constitue un repas complet, parfait pour un dimanche de janvier gris et froid.

Les ingrédients de la soupe de poulet (pour 2 personnes)

2 blancs de poulet

200 g de nouilles soba sèches

3 poireaux

3 carottes

1 oignon jaune

2 cuillères à soupe de sauce soja salée

1 bouillon cube de légumes

1 cuillère à soupe d’huile de soja ou d’olive

1 poignée de cacahuètes non salées (facultatif)

1/2 bouquet de coriandre fraîche (facultatif)

La recette de la soupe de poulet aux nouilles soba

Commencez par couper les blancs de poulet en fines lamelles. Puis faites-les mariner dans la sauce soja salée. Réservez au frais.

Lavez soigneusement les poireaux, puis coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Ôtez la partie verte la plus dure et émincez le blanc.

Coupez les carottes en fines lamelles, émincez l’oignon jaune.

Dans une poêle ou dans un wok, faites revenir l’oignon dans l’huile de soja à feu vif pendant 2 minutes.

Ajoutez ensuite les poireaux, les carottes et les blancs de poulet avec leur marinade. Saisissez le tout à feu moyen jusqu’à ce que les légumes et le poulet dorent.

Au bout de quelques minutes, ajoutez 90 cl d’eau bouillante, les nouilles soba et le bouillon cube de légumes.

Pendant ce temps, faites cuire les nouilles soba dans de l’eau bouillante en suivant les instructions sur l’emballage. Ajoutez-y le bouillon de légumes.

Faites bouillir le temps indiqué sur l’emballage des nouilles soba.

Servez aussitôt dans des bols, accompagné si vous le souhaitez de cacahuètes concassées et de quelques feuilles de coriandre.

