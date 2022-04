Comment porter le débardeur blanc autrement, qui n’a plus rien de basique

De basique connoté machiste à symbole queer et féministe, le débardeur blanc était la pièce star des défilés automne-hiver 2022-2023. Avec corsage, laçage, asymétrie et/ou découpes, ce vêtement se réinvente pour devenir une pièce forte dès ce printemps-été.

Depuis quelques saisons déjà, le débardeur blanc, pourtant comble du basique et même autrefois symbole machiste, s’offre des allures de pièces fortes du vestiaire. De nombreux créateurs et créatrices queers et féministes s’amusent à le subervertir par des jeux de laçages, de corsages, d’asymétries, et de découpes. C’était même le vêtement le plus marquant des derniers défilés pour l’automne-hiver 2022-2023, puisqu’il a ouvert les influentes collections Bottega Veneta, Prada, ou encore Sacai.

Comment porter le débardeur blanc autrement pour le printemps-été 2022

Alors que les températures se réchauffent, on peut donc être tenté de se tourner vers ce genre de haut sans avoir peur de finir avec un look trop ennuyeux. Puisqu’il s’agit d’une pièce souvent moulante et qui dénude les bras, elle peut particulièrement bien aller avec un bas plus ample afin de contraster les volumes pour une silhouette plus pointue.

Des grosses baskets, un pantalon large bien baggy en mélange de coton et lin pour ne pas avoir trop chaud, et un débardeur blanc faussement basique peuvent former une allure sans prise de tête mais qui en fera quand même tourner plus d’une. Florilège de

16 Variations sur le même thème du débardeur blanc

Débardeur en maille torsadée mélangée — Collusion — 10,25€.

Débardeur à découpe et détail de pendant de perles — Bershka — 19,99€.

Débardeur à détails façon corset intégré et longues lanières — Bershka — 12,99€.

Débardeur moulant à encolure carrée — Asos — 20,99€.

Débardeur en maille côtelée et col montant — Bershka — 9,99€.

Débardeur cropped à découpes et détail de lacet strassé — Bershka — 19,99€.

Débardeur avec détail façon corset — Asos — 8,25€.

Débardeur à encolure américaine en maille à détails chevrons — Bershka — 12,99€.

Débardeur blanc à découpes — & Other Stories — 19€.

Débardeur à bretelles volantées et décolleté à lacet — Bershka — 12,99€.

Débardeur en coton biologique à manches volantées et guipures — Vero Moda — 20,99€.

Débardeur cropped asymétrique satiné — Bershka — 11,19€.

Débardeur blanc à fronces — Vero Moda — 16,75€.

Débardeur à col montant et dos-nu orné de franges de strass — Bershka — 25,99€.

Débardeur à fronces sur les côtés et découpe sur le décolleté — Collusion — 13,95€.

Débardeur asymétrique à double bretelles spaghetti d’un côté — Bershka — 9,99€.

À lire aussi : Les meufs d’Euphoria vous donnent envie de colliers de perles baroques ? Voici où en trouver

Crédit photo de Une : Bershka ; & Other Stories ; Bershka.