Ménage de printemps : quelles sont ces 3 choses qu’il faut laver au moins une fois par an ?

C’est enfin le printemps et, avec lui, le retour du traditionnel ménage de printemps. Mais par où commencer ? Et surtout quelles sont ces choses/endroits qu’on a tendance à oublier ?

Cela ne vous a pas échappé, le printemps est là, le ciel s’éclaircit, les arbres bourgeonnent, le changement d’heure arrive. Bon, pour la hausse des températures, en revanche, il va falloir encore faire preuve de patience. Et ce renouveau vous donne des envies de grand ménage. Moi oui, en tout cas, mais je suis plutôt du genre un peu maniaque. Selon une étude Ebay réalisée par Ipsos, l’approche du printemps est synonyme de grand ménage pour 9 Français sur 10 (soit 88 % de la population). Vous avez décidé de vous y mettre, mais vous ne savez pas par où commencer. En matière de ménage, l’organisation est le maître mot : il y a les tâches incompressibles du quotidien, celles à faire toutes les semaines, tous les mois, et enfin celles à faire au moins une fois par an. On a bien dit au moins. Et le ménage de printemps est la bonne occasion pour s’atteler à cette tâche. Allez, courage.

Rideaux, couettes, tapis… c’est le moment !

Les rideaux

La pollution, la poussière, les tâches, les mauvaises odeurs… les rideaux se salissent beaucoup. Mais comment les laver ? Avant toute chose, regardez l’étiquette, le nettoyage ne sera pas le même selon la matière des rideaux. Commencez par aspirer la poussière avec l’embout adapté d’un aspirateur. En terme de nettoyage, si la matière le permet, vous pouvez plonger vos rideaux dans une bassine d’eau chaude et utilisez un savon de marseille. On aime les produits naturels chez Madmoizelle. Il est aussi possible de les passer en machine avec un cycle léger.

La pollution, la poussière, les tâches, les mauvaises odeurs… les rideaux se salissent beaucoup. Avant toute chose, regardez l’étiquette, le nettoyage ne sera pas le même selon la matière des rideaux. Commencez par aspirer la poussière avec l’embout adapté d’un aspirateur. En terme de nettoyage, si la matière le permet, vous pouvez plonger vos rideaux dans une bassine d’eau chaude et utilisez un On aime les chez Madmoizelle. Il est aussi possible de les passer en machine avec un cycle léger. Les couettes et les oreillers

On y pense pas toujours, mais la couette est un élément qu’il faut aussi laver, au minimum une fois par an. Idem pour les oreillers qui s’encrassent vite. Et ne parlons pas des taies d’oreiller qui, au bout de 7 jours, seraient plus sales que la lunette des toilettes, selon une étude. Mais ce n’est pas le sujet. Vous pouvez passer votre couette en machine entre 40 °C et 60 °. Attention à l’essorage qui ne doit pas abîmer la couette.

On y pense pas toujours, mais la couette est un élément qu’il faut aussi laver, au minimum une fois par an. Idem pour les oreillers qui s’encrassent vite. Et ne parlons pas des taies d’oreiller qui, au bout de 7 jours, seraient plus sales que la lunette des toilettes, selon une étude. Mais ce n’est pas le sujet. Vous pouvez passer votre couette en machine entre 40 °C et 60 °. Attention à l’essorage qui ne doit pas abîmer la couette. Les tapis

Les tapis sont des nids à acariens et à microbes. Et pour cause, on marche tous les jours dessus. Premier étape : passez l’aspirateur. Ensuite, vous pouvez saupoudrer la surface du tapis avec du bicarbonate de soude et laisser reposer au moins 4 heures. Cela demande d’avoir une certaine quantité de bicarbonate de soude à disposition. Puis, repassez l’aspirateur. Exit les mauvaises odeurs, les saletés ou encore les graisses incrustées, votre tapis est totalement assainit. Selon Christophe Mercier, hygiéniste et microbiologiste, interrogé par le Dr Jimmy Mohammed dans une vidéo TikTok récente, le bicarbonate de soude fait partie des trois produits qui sont indispensables pour une maison impeccable.

En cas de taches, évitez les produits chimiques. Parmi les remèdes naturels efficaces, essayez en frottant la tâche avec de l’eau gazeuse ou un mélange eau chaude et vinaigre blanc. Mais si celles-ci sont là depuis longtemps, cela risque d’être quand même compliqué de les faire partir.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.